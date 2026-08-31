Sorpresa por la reacción de Flavio Azzaro tras la despedida de Messi: “Qué boludo”

Lionel Messi anunció públicamente su retiro de la Selección Argentina luego de 20 años con la camiseta albiceleste. Rápidamente, la publicación que realizó en su cuenta personal de Instagram se llenó de mensajes emotivos de los argentinos para despedir al capitán. En ese sentido, Flavio Azzaro se sumó a los mensajes de despedida y recordó sus dichos anteriores sobre el jugador.

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El futbolista estrella compartió, además del comunicado oficial, un video emotivo acompañado por la canción “Brindis”, interpretada por Soledad Pastorutti. El tema es emblemático, ya que hace algunos años la artista lo interpretó junto a Diego Armando Maradona.

Tras este hecho, el periodista hizo referencia a sus críticas hacia Messi y reconoció el impacto que tuvo el futbolista con la camiseta de la Selección Argentina. Asimismo, expresó: “Y acá, el que dijo que Messi no tenía que jugar más en la Selección Argentina, hoy les dice: ‘Qué boludo, menos mal que Messi jugó en la Selección Argentina, y menos mal que Messi es argentino’. Esa es la verdad, la verdad, abrazo grande para todos y habrá que ver quién viene ahora, después de Messi”.

El comunicado de Lionel Messi en Instagram

Lionel Messi compartió un sentido manuscrito en el que anunció oficialmente su retiro definitivo de la Selección Argentina. A través de sus palabras, el futbolista recordó todo lo que significó vestir la camiseta celeste y blanca y explicó los motivos detrás de una decisión que, según reconoció, fue especialmente dolorosa para él.

Publicación de Lionel Messi en sus redes sociales.

Asimismo, expresó: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

Luego, señaló: “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más. Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.