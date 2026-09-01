El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, quedó involucrado en rumores de un supuesto romance luego de que se difundieran unas imágenes en las que aparece caminando junto a la modelo Sofía Clerici. Tras la repercusión que generó el video, la mediática decidió hablar públicamente y aclarar cuál es el vínculo que la une con el artista.

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Anteriormente, Sofía había anunciado públicamente su embarazo, y sus declaraciones llegaron horas después de que comenzara a circular el video, que habría sido grabado en mayo. A través de un descargo publicado en sus redes sociales, expresó: “Ya aclaré muchas veces que estoy soltera. ¡Déjenme de inventar novios, por favor!”.

Luego, explicó que actualmente se encuentra enfocada en ser madre y negó que exista un vínculo amoroso con Emanuel Noir: “Ya hace unos años que estoy muy enfocada en mí solamente. Desde que decidí irme a vivir dos meses afuera para hacer mi tratamiento para ser madre 'sola', realmente no tengo la cabeza para estar de novia. A Ema lo conocí, lo admiro por lo profesional que es en su rubro, me encanta cómo canta y es una gran persona. Salimos una tarde a merendar y a hablar de la vida. ¡Eso es todo, gente!”.

Sofía Clerici anunció su embarazo mediante sus redes sociales.

Quién es Sofía Clerici

Sofía Clerici es una modelo, empresaria y figura mediática argentina. Se hizo conocida en 2012, cuando fue portada de la revista Playboy y participó en el programa Animales Sueltos (América TV). Además de su carrera como modelo, también se convirtió en emprendedora y creó su propia marca de lencería y ropa interior de diseño.

Su nombre tomó gran repercusión política y judicial en septiembre de 2023 por el escándalo conocido como “Yategate”. El caso comenzó luego de que se difundieran fotos de sus lujosas vacaciones en Marbella junto al entonces funcionario bonaerense Martín Insaurralde. Clerici fue investigada por la Justicia y finalmente quedó sobreseída de manera definitiva en agosto de 2026, ya que no se encontraron pruebas de delitos en su contra.