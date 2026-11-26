Una figura de Telefe se separó hace poco y, apenas unos días después, quedó en el centro de los rumores. La vincularon con un exfutbolista famoso después de una salida nocturna, y decidió salir a hablar para aclarar qué pasó. Su respuesta fue directa y con humor.

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¿Quién es la figura de Telefe que fue vista con un ex Boca?

Se trata de Marta Fort, modelo e influencer, que participa de MasterChef Celebrity. Su separación se conoció hace pocos días, tras una relación de cinco meses, y generó una ola de comentarios. Durante el fin de semana, Marta fue vista en el VIP de un boliche con Pablo Migliore, exarquero de Boca y su compañero en MasterChef. Habían ido a acompañar a Mala Fama en un recital junto con otros participantes del reality, como Juli Poggio y Mike Amigorena. La escena fue grabada y empezaron los rumores.

Migliore y Marta Fort fueron vistos juntos en un boliche.

"Solo estaban hablando"

Según la información, ambos solo estaban conversando durante la noche, rodeados de otros compañeros. Fort lo aclaró en sus redes: se trataba de una salida grupal del equipo. Hay que contar que Migliore tiene pareja de hace muchos años y esto podría haberle traído problemas en su casa.

"Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que es mi chongo. Es un cago de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo", explicó. Con esas palabras, intentó desactivar cualquier versión de romance, aunque parece haber dejado una puerta abierta.

Migliore no salió hablar, pero se rumorea que tuvo que dar explicaciones en su casa. Las imágenes no fueron explícitas, pero si se los vio muy cerca durante toda la noche. Veremos si en el próximo programa de MasterChef hay novedades sobre la relación entre ambos.

Una semana movida

Entre un comunicado filoso, un cruce con su ex y un video que se viralizó, la semana de Marta fue de todo menos tranquila. Ahora, con las cosas aclaradas, le toca volver a lo que sabe hacer: cocinar. Y, como ella misma dijo, seguir con el casting para buscar un nuevo novio.