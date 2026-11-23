Una figura de Telefe reveló cuál es su prioridad durante el embarazo luego de anunciar la noticia el lunes 16 de noviembre en sus redes sociales.

Durante una transmisión en vivo de Almorzando con Juana (El Trece), Sofía “Jujuy” Jiménez compartió cómo atraviesa el embarazo y explicó que, aunque le gustaría tener un parto natural, su prioridad es seguir las indicaciones médicas. Asimismo, reveló que tiene fecha probable de parto para el 25 de mayo.

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En ese marco, explicó que su prioridad será que tanto ella como el bebé estén bien y que está dispuesta a seguir las indicaciones médicas según las circunstancias: “Me encantaría llegar preparada al parto, me encantaría también que sea natural. Obviamente, si la cosa se complica, tener todos los recursos. No me pondría en capricho”.

En la charla también habló de los síntomas que experimentó durante estos primeros meses y aseguró que casi no tuvo náuseas ni vómitos: “Yo ni me enteré. Gracias a Dios no tuve eso”. Luego, sobre lo que más siente, señaló: “El mayor síntoma es sentir la necesidad de estar tirada, en posición horizontal y dormir”.

Sofía Jujuy Jiménez anunció su embarazo

La modelo y conductora argentina Sofía “Jujuy” Jiménez anunció el lunes 16 de noviembre que está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales.

En ese marco, publicó una serie de fotografías y videos que mostraban el test de embarazo positivo, las primeras ecografías y distintos momentos de los primeros meses de gestación: “Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: voy a ser mamá”.

La modelo compartió además la reacción de sus familiares al enterarse de la noticia, especialmente la emoción de sus padres y hermanas. En cuanto a su actividad laboral, anunció que noviembre sería su último mes en el programa de streaming Rumis, ya que decidió dedicar más tiempo a esta nueva etapa.