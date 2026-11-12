Cómo fue el episodio paranormal que vivió Sofía "Jujuy" Jiménez con su abuela

Sofía Jujuy Jiménez contó en su programa de streaming la extraña experiencia que vivió junto a su mamá y su hermana mientras recordaban a su abuela.

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió al compartir una experiencia que vivió junto a su mamá y su hermana, relacionada con su abuela fallecida. Durante su programa de streaming, la modelo contó una serie de situaciones inexplicables que ocurrieron en su casa y que interpretaron como posibles señales de un familiar que ya no está.

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Qué episodio paranormal vivió Sofía Jujuy Jiménez con su familia

Al aire de Que alguien le avise, el ciclo de streaming que conduce, Sofía Jujuy Jiménez relató una experiencia que la dejó impactada. Todo ocurrió durante una noche en la que estaba descansando en la cama junto a su mamá y su hermana Pilar.

Según explicó, las tres estaban conversando sobre su abuela fallecida cuando sucedió algo inesperado. Sin que hubiera una explicación aparente, tres libros que se encontraban a cierta distancia cayeron al suelo de manera repentina.

“Estábamos con mi hermana Pilar y mi mamá, las tres acostadas en la cama... Estábamos hablando de ella”, comenzó contando la influencer. Luego describió el momento que despertó la sorpresa de las tres: “De repente se cayeron tres libros de la nada. Estaban lejos. No había viento ni había nada abierto”. El episodio generó desconcierto entre las integrantes de la familia, especialmente porque no encontraron una causa evidente que explicara el movimiento de los objetos.

La hermana de Sofía Jujuy y su vínculo con el mundo espiritual

Durante el relato, la conductora también habló sobre su hermana menor y explicó que tiene una conexión particular con las experiencias espirituales. Según contó, Pilar es médium y se encuentra aprendiendo a comprender y manejar las situaciones que experimenta.

En ese contexto, la joven interpretó la caída de los libros como una posible señal vinculada con su abuela. La situación tomó otro significado cuando, minutos después, las tres decidieron encender la televisión.

Lo primero que apareció en la pantalla fue la imagen de un conejo, un animal que tenía un valor especial para la familia por un mensaje que la abuela había transmitido durante una sesión espiritual. De acuerdo con lo que recordó Sofía Jujuy Jiménez, en aquella oportunidad su abuela había dejado una frase que las tres tenían presente: “Cada vez que vean un conejo, sepan que estoy con ustedes”.

Por ese motivo, la aparición del animal en la televisión fue interpretada como una coincidencia significativa y reforzó la sensación de que estaban atravesando una experiencia fuera de lo habitual.

La señal que pidió Sofía Jujuy Jiménez a su abuela fallecida

La aparición de un conejo en la televisión llamó la atención de la familia porque era el animal que su abuela había elegido como señal para hacerles saber que estaba cerca

A pesar de la emoción que le generó la situación, la modelo reconoció que también sintió miedo. La sucesión de acontecimientos la llevó a pedir una señal más clara para poder entender qué estaba pasando. “Me asusté y le dije: ‘Abuela, si sos vos, por favor, dame una señal concreta. Esto me está asustando, pero quiero creer que sos vos y que no hay nada malo’”, contó durante el programa.

Lo que ocurrió después terminó de sorprenderla. Según su testimonio, el televisor se encendió y se apagó solo, mientras que uno de los libros volvió a caer al suelo. La conductora destacó que su mamá y su hermana también estaban presentes y que ella no había anticipado lo que acababa de suceder.

El relato de Sofía Jujuy sobre la experiencia que compartió en streaming

El episodio concluyó con una nueva manifestación que la influencer interpretó como una posible confirmación de la presencia de su abuela. La repetición de la caída del libro y el comportamiento del televisor fueron los detalles que más la impactaron.

Aunque no encontró una explicación para lo ocurrido, Sofía Jujuy Jiménez decidió compartir la experiencia con los integrantes de Que alguien le avise y con su audiencia.

Su relato generó interés por la particular conexión que describió entre los acontecimientos de aquella noche y el mensaje que su abuela había dejado tiempo atrás. Una historia familiar atravesada por la emoción, el recuerdo y una experiencia que, para las tres, tuvo un significado muy especial.