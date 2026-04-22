Se desmayó en una pileta y murió: conmoción por el adiós de una famosa actriz a los 57 años

El trágico final de la artista.

La actriz francesa Nadia Farès falleció a los 57 años luego de permanecer internada durante una semana en estado crítico. La artista había sido encontrada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo de París, tras sufrir un desvanecimiento mientras realizaba su rutina de natación. La noticia fue confirmada públicamente por sus hijas, quienes despidieron a su madre con emotivas palabras.

Según trascendió, el episodio ocurrió días atrás cuando la intérprete se encontraba nadando y habría sufrido un presunto problema cardíaco. Testigos presentes relataron que, en medio de la actividad, soltó la tabla que utilizaba y desapareció bajo el agua, lo que generó una rápida intervención de quienes estaban en el lugar.

La actriz tenia 57 años.

Farès fue rescatada de inmediato y recibió maniobras de reanimación antes de ser trasladada de urgencia al hospital Pitié-Salpêtrière. Aunque los médicos lograron estabilizarla en un primer momento, permaneció en coma inducido durante varios días hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento en las últimas horas.

Las autoridades francesas iniciaron una investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho, aunque hasta el momento no se registraron indicios que sugieran irregularidades o situaciones sospechosas.

Sus hijas, Cylia y Shana Chasman, fueron las encargadas de comunicar la triste noticiar. “Con una inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra madre. Francia pierde a una gran artista, pero para nosotras es, ante todo, la pérdida de nuestra mamá”, expresaron públicamente.

El mensaje de la hija de Nadia.

A través de sus redes sociales, Cylia también compartió un extenso homenaje en el que recordó una de las últimas conversaciones que mantuvo con la actriz. “Hablamos el sábado y me dijiste que no tenías miedo a la muerte. Yo te respondí que sí tenía miedo de perderte”, escribió. En el mismo mensaje agradeció a su madre “por cada recuerdo” y destacó que luchó “con todas sus fuerzas” por sus hijas.

La historia de Nadia Farès

Nadia Farès logró consolidarse como una figura destacada del cine francés, alternando proyectos locales con producciones internacionales. Uno de sus trabajos más reconocidos fue su participación en Les Rivières pourpres (2000), dirigida por Mathieu Kassovitz, donde compartió elenco con Jean Reno y Vincent Cassel.

Durante la década del noventa también ganó popularidad con títulos como Elles n’oublient jamais y colaboró con prestigiosos realizadores, entre ellos Claude Lelouch y Alexandre Arcady. Su imagen y presencia escénica le valieron el apodo de “la Cindy Crawford francesa”.

Además, desarrolló una carrera internacional con participaciones en películas como War, junto a Jason Statham y Jet Li, y el film de terror Storm Warning. En televisión, dejó una marca importante con su papel en la serie Marseille, donde actuó junto a Gérard Depardieu entre 2016 y 2018, consolidando una trayectoria artística que combinó cine, televisión y proyección internacional.