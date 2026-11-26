Sabrina Rojas rompió en llanto durante su paso en DGO Stream tras hablar sobre el paso del tiempo y el crecimiento de sus hijos, Esperanza y Fausto.

Durante su paso por DGO Stream, Sabrina Rojas rompió en llanto tras hablar sobre el paso del tiempo y el crecimiento de sus hijos, Esperanza y Fausto: "Yo noto una gran diferencia en mis hijos. Esperanza me cuenta todo, y a Fausto le tengo que sacar a la fuerza".

{{{htmlAmp}}}

Luego, habló con angustia sobre el final de la primaria de Fausto: "Yo no puedo creer que mi hijo termine la escuela primaria en pocos días. Si hablo un poco más me largo a llorar. Me estoy despidiendo de una etapa para siempre. Me pasó cuando dejé de comprar pañales, que mis hijos dejaron de ser bebés y me angustié".

Finalmente, Sabrina se mostró más conmovida y habló sobre el paso del tiempo, en especial durante estas fechas: "Vengo cruzada, vengo mal, la verdad es que no quiero llorar pero estoy al límite. Me está pegando muy mal este fin de año. El paso del tiempo me está matando".

La separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro

La actriz y conductora Sabrina Rojas y el actor Luciano Castro se separaron en 2021, después de once años de relación y dos hijos en común, Esperanza y Fausto. La ruptura marcó el final de una de las parejas conocidas del ambiente artístico argentino. Después de la separación, ambos atravesaron distintas etapas y tuvieron algunos desencuentros públicos, aunque mantuvieron el contacto por la crianza de sus hijos.

Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron después de once años de relación.

En agosto de 2026, Sabrina contó que hablan todos los días y definió el vínculo como una relación familiar. En octubre de 2026, la conductora volvió a referirse a su ex y aseguró que actualmente atraviesan un buen momento como padres, aunque descartó cualquier posibilidad de volver a ser pareja: "Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para estar con ella".