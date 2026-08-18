Sabrina Rojas sorprendió todos al responder sobre una reconciliación con Luciano Castro: "Estamos..."

Sabrina Rojas volvió a hablar de su vínculo con Luciano Castro y, una vez más, fue tajante frente a la posibilidad de un regreso amoroso. La conductora respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y, cuando le consultaron directamente si volvería con el padre de sus hijos, no dejó lugar a dudas: "¿Eh? No, ni él conmigo. Nos queremos pero lejos jajaja".

"Estamos muy lejos de eso"

La definición llegó en medio de una serie de consultas sobre su presente sentimental, apenas semanas después de haber confirmado el final de su relación con el exfutbolista José Chatruc. Ante la insistencia sobre una eventual segunda oportunidad con Castro, Rojas fue todavía más categórica: "Estamos muy lejos de eso".

Sabrina Rojas negó su reconciliación con Luciano Castro.

Con esa frase, la actriz volvió a marcar una diferencia clara entre el buen vínculo familiar que sostiene con Castro por sus hijos, Esperanza y Fausto, y cualquier chance de retomar la pareja. La postura no es nueva: ya en enero había respondido de manera similar ante una consulta sobre el tema, dejando en claro que su decisión no responde a un enojo puntual sino a una convicción sostenida.

El presente sentimental de Rojas también atraviesa un momento de transición. En agosto confirmó la ruptura con Chatruc tras seis meses de relación, y explicó que entre ambos "hubo una magia que se desvaneció". Consultada sobre si está para una nueva relación, la conductora prefirió no ponerse plazos ni objetivos.

Una separación que llevó cuatro años en formalizarse

La historia entre Rojas y Castro se extendió durante unos once años, hasta que la pareja se separó en 2021. En aquel momento, ella había resumido la ruptura con una frase que marcó el tono de la separación: "Nos separamos como pareja, no como familia". Con el correr del tiempo, la actriz fue detallando los motivos: la convivencia forzada durante la pandemia expuso tensiones que ya existían, y las diferencias de carácter entre ambos terminaron de desgastar el vínculo. En 2025, cuatro años después de la ruptura, formalizaron finalmente el divorcio.

Pese a los vaivenes, madre y padre mantuvieron siempre el contacto por sus hijos. Pero mientras en 2021 Rojas todavía dejaba una puerta entreabierta para lo que pudiera pasar en el futuro, hoy su respuesta no admite matices: entre ella y Castro, el amor de pareja quedó definitivamente en el pasado.