Rolando Graña volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei durante su editorial en Radio Del Plata, esta vez por el destino de las reservas de oro del Banco Central. El periodista se hizo eco del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que confirmó que la entidad monetaria envió 1.000 barras de oro a Londres entre junio y agosto de 2024, y apuntó contra la falta de explicaciones sobre las operaciones realizadas con ese activo.

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"¿Dónde está el oro de las reservas de los argentinos?", preguntó Graña, antes de remarcar que el organismo de control había confirmado los cuatro envíos de 250 barras cada uno al Banco de Inglaterra, que actuó como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Además, 115 lingotes fueron refundidos para adecuarlos a los estándares internacionales de calidad.

El informe también señala que, después de la operación, el BCRA dejó de tener barras físicas individualizadas bajo su custodia y pasó a contar con un derecho sobre una determinada cantidad de oro en una cuenta no asignada del BIS. Si bien el organismo tiene su sede en Basilea, Suiza, las barras fueron recibidas inicialmente en Londres.

El motivo del traslado del oro argentino a Gran Bretaña genera un enorme debate.

Las dudas sobre el destino del oro y el uso como garantía

Uno de los puntos que más cuestionó Graña fue la falta de documentación que permita conocer con precisión las condiciones de las operaciones posteriores. La AGN advirtió que el Banco Central negó haber realizado determinadas colocaciones, aunque sus propios registros contables y los extractos del BIS mostraron movimientos por 96.000 onzas troy durante 2024.

"¿No se habrá llevado esas mil barras de oro como garantía de algo?", se preguntó el periodista. Y agregó: "Es lo que no terminan de explicar, porque no muestran los contratos ni muestran específicamente si se hizo con ese fin".

En efecto, la auditoría sostuvo que no pudo verificar si el oro fue utilizado como garantía, cuáles fueron las condiciones pactadas ni si existía la posibilidad de una eventual entrega física. También cuestionó que el BCRA no hubiera entregado documentación indispensable para esclarecer esas operaciones.

En otro tramo de su editorial, el periodista recordó el momento en que Luis Caputo fue consultado por el destino del oro durante una entrevista radial. En aquella oportunidad, el ministro de Economía respondió que estaba en Suiza, en una cuenta del BIS, aunque luego admitió que podía encontrarse depositado en Londres o en otro lugar.

"¿Dónde está hoy el oro de los argentinos?", había sido la pregunta. "El oro está, digamos, en Suiza, ¿sí? En la cuenta del BIS. El Banco Central es lo mismo. El oro lo llevó a Basilea. Después, Basilea, lo que hace con el oro, no sé, por ahí lo tiene depositado en Londres, por ahí lo tiene depositado en otro lado. A efectos del Banco Central es eso", contestó Caputo.

Graña también recordó el momento en que el funcionario intentó esquivar la pregunta y lanzó: "No me quemés, por favor". Finalmente, el periodista fue categórico al expresar su pronóstico sobre la posibilidad de que los lingotes regresen al país: "Yo si le firmo, le apuesto doble contra sencillo: nunca más el oro que se fue vuelve a la Argentina". Una advertencia que se suma a las preguntas que dejó abiertas el informe de la AGN sobre el manejo de uno de los activos estratégicos de las reservas nacionales.