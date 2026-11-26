Rolando Graña realizó un duro análisis de la situación económica argentina durante su programa en Radio Del Plata y apuntó directamente contra Javier Milei. El periodista puso el foco en el nivel del riesgo país y trazó una comparación con Ucrania, un país que se encuentra en guerra contra Rusia, para dimensionar el escenario financiero argentino.

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"Argentina tiene más riesgo país hoy que Ucrania. Ucrania está en guerra", comenzó señalando Graña. Luego mencionó a otros países que, según su análisis, tienen un indicador más elevado que el argentino: "Creo que los pocos países que tienen mayor riesgo país que la Argentina son Líbano, Mozambique y, por supuesto, Venezuela".

El conductor explicó por qué consideraba significativa esa comparación: "¿Y qué quiere decir esto? Que los bonos argentinos tienen mayor riesgo de default que los bonos de Ucrania, que está en guerra contra Rusia".

Rolando Graña, reconocido periodista argentino.

A partir de ese dato, Graña cuestionó la manera en la que el oficialismo presenta los resultados de su política económica y contrastó el discurso presidencial con los indicadores que, a su entender, muestran las dificultades que atraviesa el país.

La crítica de Graña al discurso económico de Javier Milei

"Este es el nivel de la magnitud y el papelón internacional que está cometiendo el Gobierno de Milei", sostuvo el periodista. Enseguida, apuntó contra la forma en la que el Presidente comunica los resultados de su gestión: "Pero él, mientras tanto, lo presenta como un éxito".

"Es un señor que va a ganar el Premio Nobel y que va a presentar esta semana el libro con el cual habla de la moral como política de Estado", ironizó después.

En el tramo final de su análisis, el conductor cuestionó: "Así de fuera de la realidad está el Presidente, que insiste en que en algún momento va a ganar el Premio Nobel de Economía, que es un experto en crecimiento con o sin dinero", expresó.

Por último, Graña contrapuso esas declaraciones con el escenario económico que describió durante su editorial: "Pero su economía acaba de entrar en recesión y la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario, en todo tiempo y lugar; sin embargo, no la logra bajar del 2% mensual".