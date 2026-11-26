Rolando Graña realizó un duro análisis de la situación económica argentina durante su programa en Radio Del Plata y apuntó directamente contra Javier Milei. El periodista puso el foco en el nivel del riesgo país y trazó una comparación con Ucrania, un país que se encuentra en guerra contra Rusia, para dimensionar el escenario financiero argentino.
"Argentina tiene más riesgo país hoy que Ucrania. Ucrania está en guerra", comenzó señalando Graña. Luego mencionó a otros países que, según su análisis, tienen un indicador más elevado que el argentino: "Creo que los pocos países que tienen mayor riesgo país que la Argentina son Líbano, Mozambique y, por supuesto, Venezuela".
El conductor explicó por qué consideraba significativa esa comparación: "¿Y qué quiere decir esto? Que los bonos argentinos tienen mayor riesgo de default que los bonos de Ucrania, que está en guerra contra Rusia".
A partir de ese dato, Graña cuestionó la manera en la que el oficialismo presenta los resultados de su política económica y contrastó el discurso presidencial con los indicadores que, a su entender, muestran las dificultades que atraviesa el país.
La crítica de Graña al discurso económico de Javier Milei
"Este es el nivel de la magnitud y el papelón internacional que está cometiendo el Gobierno de Milei", sostuvo el periodista. Enseguida, apuntó contra la forma en la que el Presidente comunica los resultados de su gestión: "Pero él, mientras tanto, lo presenta como un éxito".
"Es un señor que va a ganar el Premio Nobel y que va a presentar esta semana el libro con el cual habla de la moral como política de Estado", ironizó después.
En el tramo final de su análisis, el conductor cuestionó: "Así de fuera de la realidad está el Presidente, que insiste en que en algún momento va a ganar el Premio Nobel de Economía, que es un experto en crecimiento con o sin dinero", expresó.
Por último, Graña contrapuso esas declaraciones con el escenario económico que describió durante su editorial: "Pero su economía acaba de entrar en recesión y la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario, en todo tiempo y lugar; sin embargo, no la logra bajar del 2% mensual".