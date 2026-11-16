El dato de Rolando Graña que preocupa al gobierno de Milei: "Dejará más pobres que...".

Rolando Graña realizó un duro análisis sobre la situación económica argentina durante su editorial de este domingo en GPS. El periodista apuntó contra el modelo económico de Javier Milei y advirtió que, si el Gobierno no modifica el rumbo, podría terminar su gestión con más personas en situación de pobreza que las que había al asumir.

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“El Presidente, que se jacta de haber sacado 13 millones de personas de la pobreza, va camino, si no cambia el modelo económico, al año que viene recibir, o mejor dicho, dejar más pobres que los que recibió de Alberto Fernández”, sostuvo.

En ese sentido, Graña cuestionó los resultados que está mostrando la gestión libertaria y consideró que las cifras oficiales todavía deben reflejar el impacto de la recesión. “La pobreza sigue subiendo y se esperan las comprobaciones tanto de la recesión económica como del aumento de la pobreza en las cifras oficiales”, señaló.

El último informe del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2026, ubicó la pobreza en el 32,3%, frente al 28,2% registrado durante el segundo semestre de 2025. Por otra parte, la afirmación presidencial de que su gestión sacó a 13 millones de personas de esa condición fue cuestionada por Chequeado, que calificó el cálculo como engañoso por la metodología utilizada para establecer la comparación.

Rolando Graña también habló del contrapunto entre Milei y el papa León XIV

El papa León XIV con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Crédito: Noticias Argentinas.

En el tramo final de su editorial, el periodista relacionó la discusión política argentina con la repercusión internacional que tuvo la visita del Sumo Pontífice. “El modelo Milei no está dando los frutos que él, canchereando, había dicho que iban a dar”, afirmó, antes de señalar que distintos medios internacionales observaron el intercambio entre el Presidente y el Papa.

“Y también vieron al Papa discutir con Milei. Y discutir con Milei, para el papa León XIV, también es discutir con Donald Trump”, concluyó Graña, al trazar un paralelismo entre el mensaje del Pontífice en la Argentina y sus diferencias con el mandatario estadounidense, aliado político de Milei.