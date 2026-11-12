Rolando Graña reveló la última "mentira" del Gobierno de Milei: "No calzan"

Rolando Graña volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei y puso el foco en lo que considera una contradicción entre el discurso oficial y algunos de los planteos del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina. En su programa de Radio Del Plata, el periodista analizó las diferencias entre la mirada del Pontífice sobre los movimientos sociales y la posición que históricamente sostuvo el oficialismo.

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“El clientelismo era que los gobiernos anteriores le daban mucha bola a los movimientos sociales, que para el mileísmo son los gerentes de la pobreza, pero para León XIV son importantísimos a la hora de contener a los que se quedan sin trabajo formal”, señaló Graña. De esa manera, marcó una diferencia entre la interpretación que hace el Gobierno de las organizaciones sociales y el rol que, según explicó, les reconoce el Papa en su visión sobre la asistencia a los sectores más vulnerables.

El Papa León XIV despidiéndose de la Argentina.

Para el periodista, esa distancia deja al descubierto una serie de contradicciones en el intento del oficialismo de presentar sus políticas como coincidentes con las ideas expresadas por el líder de la Iglesia católica. “Estas son las, cómo decirlo, las asimetrías, las cosas que no calzan”, planteó durante su editorial.

La crítica de Rolando Graña al Gobierno de Milei

En otro tramo de su análisis, Graña cuestionó que desde el oficialismo se reivindicara el mensaje de León XIV y se asegurara que las políticas del Gobierno van en la misma dirección que sus planteos. “El Gobierno dice: ‘Nosotros hacemos lo que dice León XIV, lo estamos haciendo’. Pero cuando uno recuerda, mira el archivo y dice: ‘Che, hermano, estás mintiendo, estás intentando acomodar ahora tus palabras a lo que no dijiste antes’”, disparó.

La reflexión de Graña se inscribe en el debate que dejaron las intervenciones de León XIV durante su paso por el país, en las que el Papa puso sobre la mesa cuestiones vinculadas con el trabajo, la exclusión y la situación de los sectores más vulnerables.