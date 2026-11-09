Rolando Graña reveló la verdad que incomoda a Milei durante la visita del Papa: "Le cortaron..."

La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, prevista para este lunes 9 de noviembre, se convirtió en el eje de un duro editorial de Rolando Graña en GPS, por América TV. El periodista puso el foco en la situación económica que atraviesa la institución y cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei hacia las personas con discapacidad.

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“El Papa va a estar mañana en un lugar que representa de manera emblemática todo lo que el Gobierno no hizo”, sostuvo Graña. En ese sentido, apuntó contra la administración libertaria por los recortes y las demoras en los pagos destinados al sector, y también mencionó la investigación judicial por presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde estará el Papa.

El reclamo de Rolando Graña por el Cottolengo Don Orione

Durante su editorial, Graña cuestionó lo que definió como una contradicción entre el discurso oficial sobre las pensiones por discapacidad y las sospechas de corrupción que hoy se investigan en la Justicia. “Esa coalición de demonizar los discapacitados y después robar con los presupuestos de ANDIS está siendo juzgada en la Justicia”, afirmó.

El periodista también recordó el conflicto político alrededor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El presidente Milei había vetado la norma, pero el Congreso insistió con su aprobación y logró convertirla en ley.

Sin embargo, el tramo más contundente de su intervención estuvo dedicado al establecimiento que recibirá al Papa. Graña describió al Cottolengo como un lugar que alberga a personas con discapacidades severas, muchas de ellas sin acompañamiento familiar, y cuya atención depende del trabajo de la Iglesia Católica.

“Ese Cottolengo que va a ir a visitar el Papa, aunque no diga nada, es un Cottolengo que fue sistemáticamente desfinanciado por el Gobierno, al que le cortaron la plata”, denunció.

Graña cerró con una revelación sobre lo que había conocido durante una visita al lugar: “Cuando nosotros estuvimos ahí nos enteramos que el Cottolengo de Don Orione ya no puede recibir gente, porque el Gobierno le cortó los giros”. Así, el periodista planteó que la recorrida de León XIV no será solamente un encuentro religioso, sino también una oportunidad para visibilizar la situación de las instituciones que asisten a personas con discapacidad.