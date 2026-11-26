La polémica por las críticas a Somos Así, la serie protagonizada por Nicolás Occhiato y el equipo de Nadie Dice Nada para Disney+, sumó un nuevo capítulo. Después de que Rodrigo Lussich cuestionara la ficción en Intrusos, el conductor de Luzu TV salió a responderle con ironía en las redes sociales. Sin embargo, lejos de dejar pasar el comentario, el periodista volvió a la carga y le dedicó una filosa respuesta.

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Todo comenzó cuando Occhiato compartió un fragmento del programa de América TV y escribió: "Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie". Pero no se quedó ahí. En otro mensaje, el productor agregó: "Estamos perdidos como sociedad si esto es lo más visto de Disney", en referencia al lugar que ocupaba la ficción en el ranking de la plataforma.

El tuit de Nico Occhiato tras las críticas de Lussich a su serie en Disney+.

La contundente respuesta de Rodrigo Lussich a Nico Occhiato

Desde el piso de Intrusos, Lussich recogió el guante y cuestionó la reacción del conductor. "Que tenga repercusión no significa que esté buena. En todo caso, a algunos les gustará y a otros no. No hay por qué enojarse con quienes les gusta o consagraciarse con los que sí", sostuvo.

Luego, le recomendó que no se preocupara tanto por los comentarios negativos: "La verdad que es para sufrirlo. No las leas, Nico. Su comunidad está en Instagram y en TikTok, seguramente". Sin embargo, también reconoció el éxito comercial de la apuesta de LUZU TV y Disney+: "Llamate contento, querido, si al negocio le sirve es lo único que importa, porque vos para los negocios sabés como nadie y la verdad me saco el sombrero".

Pero el momento más picante llegó cuando se refirió a la personalidad de Occhiato y cuestionó su manera de responder a quienes lo critican. "Puede ser un éxito y puede ser mala o floja también. Como negocio es un negoción y ojalá hagan 20 temporadas. Él necesita sentirse muy importante. Hay en él una actitud, lo que un psicólogo llamaría un pasivo-agresivo. Es una persona que cree que no dice nada, pero te la manda. Ese tipo de personalidades son para tenerles cuidado", disparó.

La postura de Lussich fue acompañada por Paula Varela, quien también cuestionó la reacción de Occhiato frente a los comentarios desfavorables sobre su producción. "¿Por qué tiene uno la soberbia de creer que uno lo que hace tiene que estar siempre bien y todo tiene que ser aplaudido?", planteó la panelista. Además, señaló que uno de los puntos más débiles de la ficción estaba en sus guiones: "Tal vez esperaba algo más formado o con un sustento más fuerte, los guiones me pareció lo más flojo".

Y cerró con otra crítica a la actitud del productor: "No se puede ser tan soberbio, no le suma esos comentarios tan herido y enojado cuando se puede tomar una crítica constructiva".