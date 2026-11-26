La serie de Nicolás Occhiato llegó a Disney+ con grandes expectativas y rápidamente se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo. Sin embargo, no todas las opiniones fueron positivas. Esta vez, quien se sumó a las críticas fue Ángel de Brito, que contó su experiencia como espectador y no tuvo reparos a la hora de expresar su disconformidad.

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Durante su programa Ángel Responde, por Bondi Live, el periodista reveló que había comenzado a mirar la ficción protagonizada por el equipo de LUZU TV. "Empecé a ver la serie de Nico Occhiato. ¡Dios mío!", lanzó, ante la sorpresa de sus compañeros. Cuando le preguntaron si le había gustado, De Brito fue todavía más contundente: "¡No, por favor! ¿Quién me mandó a entrar ahí?".

La lapidaria crítica de Ángel de Brito a "Somos Así"

El conductor explicó que, a pesar de que la propuesta no terminaba de convencerlo, siguió mirando los episodios. "Me enganché y la seguí viendo. Me sacrifiqué", comentó con ironía. Luego, apuntó directamente contra el desarrollo de la historia y cuestionó lo que consideró una falta de acontecimientos en la trama: "Vas viendo, vas viendo y no pasa nada".

Romi Scalora, una de las integrantes del ciclo, también intervino en la conversación y dejó entrever que no había quedado demasiado conforme con la ficción. "No me atrevo a decirte nada", respondió inicialmente. La panelista incluso comparó su experiencia con la película protagonizada por Carolina "Pampita" Ardohain: "Es como la película de Pampita, la empecé a ver y no la pude dejar de ver".

Sin embargo, De Brito también tuvo un reconocimiento para el trabajo técnico detrás de la producción y destacó su factura audiovisual: "Está muy bien hecha, muy bien realizada", aclaró, aunque eso no modificó su opinión sobre el contenido.

De qué trata la serie de Nico Occhiato en Disney+

Somos Así es una ficción vinculada al universo de LUZU TV que desembarcó en Disney+ el 18 de noviembre. La historia sigue a un grupo de amigos que atraviesan distintas situaciones sentimentales, laborales y personales propias de la vida adulta.

Somos Así, la serie de Luzu en Disney+.

El elenco está encabezado por Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, y también cuenta con participaciones de figuras como Oscar Martínez y Graciela Stefani.