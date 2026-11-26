La reestructuración de la televisión para 2027 sigue generando repercusiones y uno de los programas que quedó en el centro de la escena es Intrusos. Después de que se confirmara que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejarán de conducir juntos el ciclo de América, Ángel de Brito reveló qué sucederá con el panel y aportó nuevos detalles sobre la interna detrás de la separación de la dupla.

{{{htmlAmp}}}

Durante una emisión de Bondi, el periodista aseguró: "Me contaron que Lussich no solo se queda con Intrusos, sino que también se queda con todo el panel completo", afirmó De Brito. La información generó una reacción inmediata en el estudio. Una de las integrantes lanzó una frase que resumió las sospechas sobre la reorganización del ciclo: "Ah, el problema era Pallares", en referencia a que el periodista sería el único que dejaría el programa.

Rodrigo Lussich junto a Adrián Pallares en la conducción de Intrusos.

La contundente frase de Ángel de Brito sobre Pallares

Lejos de esquivar la interpretación, De Brito reforzó su información con una declaración todavía más contundente: "Solo lo limpiaron a Pallares. Los demás siguen". La separación de la histórica dupla también volvió a poner bajo la lupa las diferencias entre ambos conductores. Según trascendió, Pallares habría tenido intenciones de continuar trabajando junto a Lussich, aunque esa voluntad no habría sido compartida por su compañero.

Otro momento que llamó la atención durante el debate en Bondi ocurrió cuando intervino La Barby. Después de que Romina Scalora celebrara que los panelistas continuarían en el programa, lanzó un comentario dirigido a Lussich: "Bueno, se salió con la de él".

Por su parte, la salida de Pallares del ciclo no necesariamente marcaría su alejamiento de la televisión. El periodista tendría encaminada su llegada al espacio que dejaría Mariana Fabbiani, aunque todavía no trascendieron mayores precisiones sobre ese posible desembarco.