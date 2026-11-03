Rodolfo Barili se pudrió y pegó el portazo adelante de todos: "Apestan sus decisiones"

Rodolfo Barili sorprendió con un descargo en sus redes sociales, donde dejó en claro que está lejos de conformarse con la actualidad de la Fórmula 1. El periodista, que sigue la categoría desde hace años, cuestionó el reglamento y las decisiones de sus autoridades.

{{{htmlAmp}}}

La bronca del conductor no tiene relación con su trabajo en Telefe ni con una salida del canal. Esta vez, el motivo de su malestar está vinculado con el automovilismo, una de las pasiones que comparte con muchos argentinos.

Rodolfo Barili expresó su malestar con las decisiones de la Fórmula 1.

El descargo de Rodolfo Barili contra la Fórmula 1

Barili recurrió a su cuenta de X para expresar su descontento y dirigió su mensaje a la máxima categoría del automovilismo. "Che @F1 si quieren decidan ustedes quien gana y quien pierde y los que seguimos de toda una vida la F1 simplemente nos dedicamos a ver el lunes lo que ustedes decidieron", escribió.

El periodista también fue contundente al referirse a las reglas y a las resoluciones de la organización: "Dejen de arruinar la F1. Apesta el nuevo reglamento. Apestan sus decisiones. Se nota mucho muchachos. Mucho".

Se interpretaron sus palabras como una decisión de alejarse de la Fórmula 1. Sin embargo, en el mensaje citado por el medio, Barili no afirmó de manera explícita que dejará de seguirla: planteó, en tono de reproche, la posibilidad de enterarse los lunes de los resultados.

Además de su interés por el automovilismo, el conductor es reconocido por su pasión futbolera y por su vínculo como hincha de San Lorenzo.