New Sensation, banda tucumana de homenaje a INXS, llega a La Trastienda

New Sensation, una banda tucumana encargada de rendirle tributo a INXS, se presentará por primera vez en Buenos Aires el sábado a las 20.30 en la sala porteña La Trastienda, donde hará un repaso por la discografía del mítico grupo.

“La banda lleva más de 20 años en Tucumán, tocamos en varias provincias de la región norte del país, somos un grupo que nos movemos mucho y que empezó haciendo tributos con el nombre de Yesterday Band, en el que tocábamos temas de The Beatles, con el mismo formato y producción, luego pasamos a hacer de Creedence y U2”, dijo a Télam Luciano Giri, cantante del grupo, que de algún modo toma el lugar de Michael Hutchence

“Hace un año comenzamos con New Sensation, el tributo a INXS, con un alto nivel de producción rememorando el icónico show de la banda en Wembley 91' –continuó- y la idea siempre fue poder llevarlo desde Tucumán a todo el país”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la sala ubicada en Balcarce 460, del barrio porteño de Montserrat, el grupo tocará clásicos como “Suicide Blonde”, “New Sensation”, “Mystify”, “Dissapear”, “Never Tear Us Apart”, “Need You Tonight”, “Beautiful Girl, By My Side” y “Original Sin”, entre otros.

New Sensation está integrada además de por Giri, por Luciano Benito (batería y coros), Juan Pablo Navarro (bajo y coros), Efraín Lobo Cartagena (teclados), Rodrigo Manzur (guitarra y coros), Maxi Lamadrid (saxo, guitarra, armónica y coros)

“INXS siempre fue mi banda favorita desde que la escuché por primera vez cuando tenía 13 años, desde allí su música me acompañó en todo momento, sobre todo en mis primeras bandas de adolescente”, repasó el vocalista.

Con información de Télam