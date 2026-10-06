Sofi Martínez volvió a hablar de Lionel Messi en un día cargado de emoción para el fútbol argentino. La periodista deportiva participó de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu, horas antes de que el capitán disputara este martes su último partido con la Selección Argentina, ante Benín en el estadio de River, y repasó el vínculo que la une al 10 desde el Mundial de Qatar 2022.

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Una generación que no conoce otra Selección

Nico Ochiato le recordó que le tocaría hacerle la última nota con la camiseta albiceleste. Martínez puso entonces el foco en lo que significa este adiós. "Él está súper emocionado, lo vimos en los últimos partidos", señaló. Para ella, la despedida no es solo para quienes trabajan en el periodismo deportivo. También alcanza a todos los hinchas que "no conocen una selección sin Leo".

Sofi Martínez fue muy agradecida con Messi por su amabilidad.

Ella misma se incluyó en ese grupo: "Los que tenemos 30 o por ahí hay que ver hasta dónde te llega la memoria", reflexionó. Luego definió lo que viene como "una etapa para todos".

El fenómeno que cruzó fronteras

La charla llegó a aquella entrevista que la cronista le hizo al rosarino en Qatar antes de la final, y que dio la vuelta al mundo. "Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa", explicó. Contó que ese momento llegó a ser tendencia en China. "Fue una explosión total", resumió.

Martínez contó que aquellas palabras le salieron en el momento y que eligió no esperar al resultado del partido decisivo. "Sentí que era el momento para decírselo, era ahora o nunca", relató. Quería transmitirle, en nombre de los argentinos, que todo lo que había logrado en su carrera pesaba más que cualquier resultado, "por más que todos queríamos ganar ese partido".

También compartió un detalle íntimo de aquel instante: "Siempre tartamudeo cuando hablo y en ese momento me salió perfecto. Estaba nerviosa y emocionada, las dos cosas".

"Va conmigo a todos lados"

Visiblemente conmovida, la periodista reconoció que aquel episodio marcó un antes y un después en su vida profesional. "Fue en un momento de mi vida y nunca me va a volver a pasar algo de ese calibre", aseguró.

Por último, hizo la confesión que mejor resume su relación con el astro: "A donde voy me mencionan a Messi, entonces va conmigo un poco a todos lados. Voy de vacaciones a un lado y me mencionan a él, entonces mi carrera está marcada por ese momento y ese Mundial".