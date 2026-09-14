Un amigo íntimo de Diego Leuco habló sobre el vinculo que mantiene el conductor con Sofi Martinez y reveló detalles de ambos durante su relación.

Diego Leuco y Sofia Martínez protagonizaron un momento que, sin dudas, dio de qué hablar durante su participación en La Peña de Morfi (Telefe). Tras este hecho, el amigo íntimo del conductor, Rolando Barbano, reveló algunos detalles desconocidos sobre la ex pareja durante su paso por Desayuno Americano (América TV). Asimismo, aseguró que conoce a ambos y que le ilusiona la idea de volver a verlos juntos al igual que al resto del público.

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Diego Leuco y Sofi Martínez en La Peña de Morfi (Telefe).

En ese sentido, señaló que conoce de cerca la relación entre ambos: “Diego es mi mejor amigo, así que no se va a ofender por lo que digo. Se dio que él se vuelva a mostrar con Sofi y ella vino de invitada a nuestro programa y, como este domingo iba a conducir La Peña con él, hubo un juego en Resumido donde di a entender que se habían ido juntos. Yo los conozco mucho, salieron mucho tiempo juntos y a Sofi la conozco como la novia de Diego, así que obviamente se prestaba para el chiste”.

Luego, lanzó una contundente opinión sobre la posibilidad de una reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez: “A mí me ilusiona la idea de que vuelvan a estar juntos, porque la mejor versión de Diego Leuco es la versión novio de Sofi Martínez”.

Qué dijo el amigo íntimo de Diego Leuco sobre la relación del conductor y Sofi Martínez

Asimismo, realizó un comentario que causó ternura respecto al vínculo que mantenían ambos periodistas: “Ella siempre sacó lo mejor de él y estuvo al lado de él en momentos muy importantes. Le tienen que preguntar a ellos si volvieron, yo los veo y hago fuerza para que pase. Es esa pareja que seguimos todos y cuando aparece la puertita ya renace el shippeo”.

Finalmente, agregó que, pese a la separación, el cariño entre ambos habría permanecido intacto: “Siempre se quisieron mucho, incluso cuando terminaron la relación. Fue una de esas rupturas en la que los dos querían seguir, pero sus trabajos y sus tiempos les jugaron en contra. Se separaron sin querer separarse y cuando pasa eso, queda algo”.