Cómo es la relación de la China Ansa y Pablo Migliore tras los rumores de romance

La conductora reveló cómo reaccionó Diego Mendoza, su marido, ante las versiones que la vincularon sentimentalmente con el exfutbolista.

Los rumores de un supuesto vínculo sentimental entre dos figuras del espectáculo y el deporte generaron repercusiones dentro y fuera de la televisión. En medio de las versiones que circularon, la China Ansa volvió a referirse al tema y explicó cómo impactó la situación en su trato con Pablo Migliore en MasterChef Celebrity 2026.

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Qué dijo la China Ansa sobre los rumores de romance con Pablo Migliore en MasterChef Celebrity 2026

La conductora habló sobre la polémica durante una entrevista con SQP, el programa de espectáculos de América TV. Allí se refirió a las versiones que la relacionaron sentimentalmente con el exfutbolista Pablo Migliore, luego de que Nora Colosimo sacara a la luz información sobre un supuesto acercamiento entre ambos.

En esta oportunidad, además de desmentir el vínculo amoroso, Ansa puso el foco en las consecuencias que tuvo el episodio en su relación cotidiana con su compañero de MasterChef Celebrity.

Según explicó, la situación llegó a modificar inconscientemente su comportamiento dentro del entorno de trabajo. La conductora reconoció que comenzó a tomar distancia de Migliore, aunque no tenía motivos concretos para hacerlo.

Al recordar ese momento, contó que incluso había hablado con Yanina Latorre sobre su actitud: "Un día hablé con Yanina y le dije que soy tan boluda que me voy a comer con mi plato a otro lado y dejo de hablarle, ¿por qué carajos estoy haciendo esto?". De esta manera, dejó en evidencia que las versiones tuvieron un efecto en la dinámica entre ambos, pese a que no existía un romance confirmado.

China Ansa habló sobre los rumores de romance con Pablo Migliore y contó cómo cambiaron algunas actitudes suyas dentro de MasterChef Celebrity.

Cómo reaccionó Diego Mendoza, el marido de la China Ansa, ante el escándalo

Otro de los temas que abordó la periodista fue la reacción de su esposo, Diego Mendoza, frente a la repercusión mediática de los rumores. Durante la entrevista, le preguntaron si su pareja estaba molesta por la situación e incluso si había considerado pedirle que abandonara MasterChef Celebrity.

Ansa descartó esa posibilidad y explicó que su marido mantiene una actitud de apoyo frente a su participación en el reality gastronómico de Telefe. "Nooo, mi marido en lo único que está pensando es en cómo cociné y cuántos balcones metí", respondió entre risas.

Además, destacó la manera en que Mendoza atravesó el episodio y valoró su comprensión del ambiente mediático. "Él potencia, tira para adelante y me recontra banca. Entiende todo del mundo de los medios, no se le escapa nada. No es ningún boludo. Fue el que mejor se tomó la situación de Migliore", aseguró.

La conductora también reconoció que, a diferencia de su esposo, fue ella quien sintió mayor incomodidad frente a las versiones que comenzaron a circular.

Qué dijo la China Ansa sobre Nora Colosimo y las supuestas pruebas

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quedó involucrada en la polémica luego de que trascendiera información sobre un supuesto acercamiento entre Ansa y Migliore.

Durante la conversación con SQP, Ansa también apuntó contra Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien habría sido una de las personas que difundieron información sobre el supuesto acercamiento con Migliore.

La periodista aseguró que no recibió ningún contacto directo de Colosimo para hablar sobre el tema y manifestó su interés por conocer las pruebas que, según trascendió, respaldarían esas versiones.

"Nora no me llamó ni me escribió. Me muero por ver las pruebas que dice tener", expresó. De esta manera, dejó en claro que esperaba conocer los elementos detrás de las declaraciones que la involucraron en la polémica.

China Ansa y Pablo Migliore: qué pasó con su relación después de los rumores

La repercusión del supuesto romance también generó especulaciones sobre una posible estrategia publicitaria vinculada con la exposición de ambos en los medios. Sin embargo, la conductora rechazó esa interpretación.

"¿A vos te parece? Armaría otra historia, no una que me perjudique", respondió al ser consultada sobre esa posibilidad.

Así, China Ansa y Pablo Migliore quedaron nuevamente en el centro de la conversación mediática, aunque la conductora insistió en desmentir cualquier relación sentimental. Mientras tanto, sus declaraciones permitieron conocer cómo las versiones afectaron el trato entre compañeros y qué lugar ocupó el apoyo de Diego Mendoza durante la polémica.