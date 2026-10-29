Se pudrió todo: La China Ansa y Santi Maratea a los gritos en la grabación de PH

Alejandro Guatti confirmó que La China Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un fuerte cruce en PH y tuvieron que frenar la grabación.

Durante una transmisión del streaming Bondi Live, Flor Cabrera contó que La China Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Según relató, la discusión escaló al punto de que tuvieron que interrumpir la filmación: “Estuvieron a los gritos y tuvieron que frenar la grabación”.

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Luego, Agus Rey señaló que la información había sido revelada inicialmente por Alejandro Guatti en Intrusos. En ese contexto, el periodista explicó que el conflicto se habría originado por un comentario de la China Ansa sobre Independiente: “Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación”.

Además, trascendió que el enfrentamiento ocurrió durante el segmento de preguntas cara a cara entre los invitados del ciclo. Según explicaron en el programa, el comentario de Ansa habría estado relacionado con la colecta que el influencer impulsó para que Independiente pudiera saldar una deuda. La iniciativa había recaudado cerca de tres millones y medio de dólares y contemplaba que Maratea recibiera un cinco por ciento del dinero reunido.

El escándalo de La China Ansa en MasterChef Celebrity

La China Ansa quedó en el centro de una controversia vinculada a MasterChef Celebrity, luego de que Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, publicara en sus redes sociales un supuesto romance entre dos participantes del reality. Aunque no mencionó nombres, la descripción apuntaba a Ansa y al exfutbolista Pablo Migliore.

Luego, Ansa habló del tema en un móvil del programa SQP y manifestó su indignación por la difusión de una versión que calificó de falsa. La periodista cuestionó que Colosimo no se hubiera comunicado con ella para comprobar la información antes de publicarla y sostuvo que el rumor afectó su vida familiar.