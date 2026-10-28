Polémica en LAM: una panelista tuvo que pedir disculpas por un rumor que hizo llorar a una participante de MasterChef

Nora Colosimo quedó en el centro de una polémica que escaló en pocas horas y terminó con un pedido de disculpas público. La madre de Wanda Nara difundió en sus redes un enigmático sobre un supuesto romance entre dos participantes de MasterChef Celebrity y, aunque lo eliminó minutos después, el daño ya estaba hecho: el posteo se viralizó y llegó a LAM.

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El enigmático que desató el escándalo

En su publicación, Colosimo aseguró que los cocineros del certamen habían salido de fiesta y deslizó que se habrían formado dos parejas, una de ellas con un hombre casado. “Dicen que el deportista con la asiática recientemente mamá”, escribió, sin mencionar nombres.

La panelista de LAM le pidió perdón a la China.

Sin embargo, las pistas eran demasiado claras. Todo apuntaba a Josefina “la China” Ansa y al exfutbolista Pablo Migliore.

El enojo de la China Ansa

La periodista respondió desde el ciclo de América TV y lo hizo visiblemente afectada. “Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, lanzó, y le reprochó no haberla consultado antes de publicar: “Ese es el laburo que le faltó hacer”.

En medio del descargo, Ansa marcó una diferencia con Wanda, quien le escribió apenas estalló el tema para aclarar la situación. “Por eso, ella es la número uno”, destacó, aunque dejó en claro que todavía esperaba las disculpas de la autora del rumor.

Un perdón con matices

Colosimo finalmente dio la cara, aunque su descargo tuvo más de un costado, explicó que no consultó a los involucrados porque difícilmente alguien confirme algo así, y que prefirió volver a chequear con su fuente, que según dijo está dentro del propio programa. También aclaró que Wanda no tuvo nada que ver.

Además, consideró exagerado que Ansa dijera que le había arruinado la vida y sostuvo que sí hubo algo: un coqueteo mutuo, aunque nada más que eso. Aun así, eligió disculparse en público. “Si le hice mal no fue la idea, le pido disculpas públicas y no privadas porque yo el posteo lo hice público”, expresó.

Las lágrimas que cambiaron todo

La confesión más reveladora llegó cuando explicó por qué eliminó la historia de Instagram. “Yo la bajé cuando me entero de que ella se había puesto a llorar”, reconoció, y dejó en evidencia el impacto que tuvo el chimento.

Así, entre fuentes anónimas, enigmáticos borrados y disculpas a medias, la cocina de MasterChef quedó más caliente que nunca. Habrá que ver si el próximo plato que se sirve en el certamen es una reconciliación.