El polémico mensaje de Moria Casán contra Wanda Nara por su nueva película: "Engordó..."

Moria Casán volvió a ser protagonista de la polémica con una opinión filosa sobre Wanda Nara, a días del estreno de su primera película. En su programa de El Trece, la conductora analizó la presentación del film y cuestionó tanto la actuación como la imagen de la empresaria. Sus comentarios abrieron un debate dentro del panel.

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A Moria Casán no le gustó la película de Wanda Nara

Durante La mañana con Moria, la conductora repasó la conferencia de prensa de ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagoniza Wanda. Desde ese punto, Moria arrancó con una serie de ironías sobre el momento profesional de la mediática. También puso en duda su capacidad actoral.

Moria Casán fue muy critica con Wanda Nara.

El comentario más fuerte

El tramo más resonante llegó cuando habló de la transformación física de Wanda para el rodaje. “Parece que tuvo que engordar como 10 kilos, o hacerse como levadura”, dijo, y luego sumó: “Ella es curvy, es barroca”. Después planteó que la empresaria adelgazó para estar “divina” en el estreno, “como si fuera Al Pacino mujer”.

En otro momento, Moria repasó los roles que, según ella, ocupa Wanda. “Es actriz que está muy bien, que va por todos los rubros. Es empresaria, actriz, madre, padre, abuelo, tío, todo… Es todo en la familia”, ironizó. Y agregó que es la “preferida absoluta de Ventura y Ubfal, que se inmolan por ella”.

La conductora también cuestionó la reserva de Wanda sobre su vida privada en la conferencia, donde habló de la película y no de sus escándalos. Para Moria, esa actitud tiene una lógica: “A veces se llama silencio porque hace todo para que se hable. Es el marketing y la estrategia de ella”. Su lectura apuntó a que la empresaria alimenta el interés mediático y luego se resguarda.

El cruce con el panel

El debate se trasladó al talento actoral de Wanda. Capuya la definió como “talentosa e inteligente”, aunque reconoció que no había visto la película, y Moria lo interrumpió: “¿Talentosa en qué? ¿La vio actuar, usted?”. Frente a eso, él reformuló: “Más que talentosa, diría que es muy hábil para estar siempre vigente”.

La comparación con Susana

Moria también se detuvo en el vestido de Dolce & Gabbana que lució Wanda y lo vinculó con Susana Giménez. “Todo el mundo la va a seguir comparando con Susana Giménez”, sostuvo. El estreno de la película estaba previsto para esa misma semana, por lo que los comentarios llegaron en pleno lanzamiento.