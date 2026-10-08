Mauro Icardi anunció su divorcio de Wanda Nara: "Hay motivos para brindar"

Mauro Icardi compartió en su cuenta de Instagram la sentencia que declaró disuelto el matrimonio con la conductora Wanda Nara.

El divorcio entre Mauro Icardi y la conductora Wanda Nara ya es oficial. Este jueves 8 de octubre, el Tribunal de Milán dictó la sentencia que declaró disuelto el matrimonio. Asimismo, el futbolista publicó el documento oficial que puso fin formalmente a una disputa judicial que había comenzado en noviembre de 2024.

{{{htmlAmp}}}

En ese marco, Icardi comunicó públicamente la resolución a través de sus historias de Instagram y acompaño la publicación con una contundente frase: “Hay motivos para brindar". Asimismo, compartió distintos puntos del fallo: "El Tribunal la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio".

Historia de Instagram de Mauro Icardi.

Luego, aprovechó para celebrar públicamente el resultado: "Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia. Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa".

La sentencia del Tribunal de Milán declaró disuelto el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Además. en este documento se expone que Wanda Nara cuenta con patrimonio e ingresos propios suficientes para sostenerse de manera autónoma, lo que tornó improcedente cualquier asignación por alimentos como cónyuge: "Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente".

Luego, detalló: "También rechazó su pedido de pensión por divorcio. El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió". En ese marco, agregó: "Se considera que la notoriedad de Nara derivó precisamente del matrimonio con Icardi, jugador y capitán del Inter, y por tanto muy reconocido en Italia".