Las panelistas de LAM estallaron contra Iavícoli tras su cruce con Wanda Nara: "Te lo buscaste"

Las panelistas de LAM fueron contundentes al expresar su mirada sobre el tenso episodio que protagonizó Karina Lavícoli contra Wanda Nara.

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), las panelistas del ciclo recordaron el tenso cruce de Karina Iavícoli con Wanda Nara luego de que la presentadora de MasterChef Celebrity se enojara con la angelita por insistir en que aclare cuál es realmente su vínculo con Martín Migueles. Tras este hecho, sus colegas de canal decidieron apuntar duramente contra ella.

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Tomo ocurrió en medio de las repercusiones por la denuncia del Banco Central contra Migueles por presuntas operaciones superiores a los 250 millones de dólares. Tras este hecho, Wanda lanzó un insulto para la panelista durante una charla con Ángel de Brito. Sin embargo, no se percató de que el micrófono seguía encendido. Asimismo, optó por reírse de la situación en sus historias de Instagram.

Luego de unos días tensos entre ambas, Nazarena Vélez decidió exponer su mirada acerca de la actitud que tuvo Karina con Wanda: "Kari, sabes que te amo, pero me parece que te lo buscaste, tranquilamente te lo podía haber dicho yo. Hace rato que la venís vacunando a Wanda y en un momento uno explota". Tras este comentario, la involucrada le respondió: "Hay algo que nos diferencia Naza, yo soy periodista y vos sos famosa. Entonces tenés más cosas en común con Wanda que conmigo".

Finalmente, Carolina Molinari le dio la razón a sus compañleras y afirmó: "Entiendo que es tu trabajo, pero creo que fue la insistencia. Te contestaba, no te quedabas conforme, te contestaba y no te quedabas conforme, hasta que en un momento se hartó".

El tenso cruce entre Karina Iavícoli y Wanda Nara

Wanda Nara y la panelista Karina Iavícoli protagonizaron un tenso cruce en vivo durante una entrevista para el programa LAM (América TV). Todo comenzó cuando la periodista le preguntó insistentemente sobre la situación judicial de Martín Migueles, señalado como la pareja de la conductora. Asimismo, Wanda intentó desvincularse incomodamente de los problemas legales de sus ex parejas.

Wanda Nara junto a Martín Migueles en Instagram.

Luego de este hecho, Wanda Nara se quitó el auricular y lanzó un insulto directo hacia la periodista creyendo que su micrófono ya estaba apagado. En ese momento, Wanda expresó: "Esta pelotu...". Sin embargo, no se esperaba que saliera al aire con total claridad.