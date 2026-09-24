La contundente respuesta de Karina Iavícoli a Wanda Nara tras el insulto en vivo: "Yo tengo..."

Karina Iavícoli y Wanda Nara tuvieron un áspero cruce este último martes por la noche en la pantalla de LAM, luego de que la periodista le preguntara a la mediática por la denuncia que el Banco Central le hizo a Martín Migueles, su pareja.

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"Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos", fue la respuesta de la blonda, quien aseveró además: "Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien, iré. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué culpa tengo? Yo trabajo”. Si bien con eso dio por terminado el móvil, se le escuchó fuerte y claro un insulto contra su interlocutora: "Esta pelotuda...".

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La respuesta de Karina Iavícoli

24 horas después de lo sucedido, Iavícoli finalmente hizo su respectivo descargo, optando por el mismo ciclo en el cual tuvo lugar ese suceso. "Me quedé impactada de la cantidad de mensajes de gente importantísima, del apoyo que tuve. No me fui mal. Agradezco a Nora, que vino a verme a mi camarín. La noté apesadumbrada", señaló. En esa misma línea, aseguró: "No tengo problema con Nora ni con Wanda. Ella no me quiere, no sé por qué".

Tras eso, retomó lo dicho sobre la gente que se comunicó con ella: "Me quisieron decir como: 'Fijate con quién discutiste, para ellos, a quien corresponde, cada uno en su lugar'. Yo tengo bien claro quién soy: humilde, trabajadora, sin escándalos, con mi familia, decente. Es lo que soy y me dice la gente que me quiere".

Finalmente, cuestionó la forma en que Wanda Nara encaró la pregunta que le hizo durante la nota: "¿No era más fácil decir 'bueno sí, es una noticia reciente, hoy es mi día, cuando sepa algo te cuento'?".