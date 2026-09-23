Wanda Nara no sabía que tenía el micrófono prendido e insultó a una periodista en vivo: "Esta pelo..."

Wanda Nara volvió a quedar en el ojo de la tormenta este martes 22 de septiembre por la noche, luego de que insultara a una periodista en vivo y sin darse cuenta que el micrófono que tenía cerca aún transmitía de manera fuerte y clara su voz, generando una enorme repercusión en redes sociales.

{{{htmlAmp}}}

El episodio en cuestión fue en el cierre de un móvil de LAM, donde la blonda habló acerca de diferentes temas y, en determinado momento, fue encarada por una Karina Iavícoli que decidió preguntarle por la denuncia que el Banco Central le hizo a Migueles (su pareja) por operaciones de más de 250 millones de dólares cuando regía el cepo cambiario.

Karina Iavícoli fue insultada por Wanda Nara este martes.

“Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos", respondió de manera tajante, aseverando además: "Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien, iré. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué culpa tengo? Yo trabajo”. Tras esto lanzó un beso a cámara, le entregó el micrófono a la cronista y soltó "esta pelotuda".

La respuesta de Karina Iavícoli

Tras lo acontecido, la trabajadora de prensa fue letal: "Habla de ella esto. La manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté". Luego, profundizó: "Ser figura como ella lo es tiene que ver con esto también, una figura también se configura con escándalos, no solo de la parte rosa". "Fui respetuosa", se defendió.

La conductora de MasterChef Celebrity también se pronunció al respecto, aunque con un tono más irónico, publicando una historia de Instagram con un recorte del momento y la leyenda "Uy, quedó abierto el mic" junto a un emoji alusivo.