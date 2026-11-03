En Radio Rivadavia alertaron lo que podría desencadenar la visita del Papa: "Va a ser imposible"

Durante una transmisión de Radio Rivadavia alertaron sobre las restricciones vehiculares que habrá durante la la visita del papa León XIV en Argentina.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en lo que será su primer viaje apostólico al país y la primera visita de un sumo pontífice en 39 años. En el marco de los preparativos para su llegada, el periodista de tránsito Jota Leonetti advirtió sobre las restricciones vehiculares que habrá durante la Misa de despedida y alertó por las complicaciones para circular.

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Durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia, en diálogo con Ignacio Ortelli, el periodista brindó detalles sobre el operativo previsto para esa jornada y anticipó que habrá cortes en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires: “Va a ser muy complicado, la autopista de Oeste va a estar completamente cortada el miércoles 11 desde la noche del martes hasta por lo menos las 2 de la tarde”.

Además, explicó que el asueto anunciado para ese día alcanzará únicamente a la provincia de Buenos Aires y advirtió sobre las dificultades que tendrán quienes necesiten viajar hacia Capital Federal: “El miércoles será asueto únicamente en la provincia de Buenos Aires pero aquellos que vayan a viajar ese día a capital va a ser imposible con la autopista completamente cerrada”.

El papa León XIV visitará la Argentina

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre, en el marco de una gira apostólica por Uruguay, nuestro país y Perú. Su estadía se extenderá hasta el 11 de noviembre y marcará el regreso de un pontífice a territorio argentino después de 38 años. Será la primera visita de un papa desde los dos viajes que realizó Juan Pablo II, en 1982 y 1987.

El recorrido incluirá actividades institucionales, encuentros pastorales y celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda comenzará el domingo 8, cuando el Santo Padre llegue al Aeroparque Jorge Newbery y sea recibido oficialmente. Ese día tendrá encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades, representantes diplomáticos y miembros de la sociedad civil.