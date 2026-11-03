A cinco días de la llegada del papa León XIV, una de las ministras claves del Vaticano visitó una importante planta de cartoneros ubicada en el barrio porteño de Saavedra y recordó el legado de Francisco, que hacía "protagonistas" a los pobres. Los trabajadores advierten que hay más de 6.000 empleos en riesgo y piden que el sistema de reciclado "reconozca" sus tareas en la economía.

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¿Qué dijo la enviada del Papa sobre el legado de Francisco y los cartoneros?

"Bergoglio reconoció allí la acción del Espíritu Santo, que hace de los pobres no sólo destinatarios, sino protagonistas de la misión de la Iglesia", dijo la prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, sor Alessandra Smerilli, al visitar la planta Amanecer de los Cartoneros.

La visita de la prefecta del Vaticano, cuyo cargo equivaldría en el país al que tiene la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, respondió a una invitación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) al papa León XIV para que "conociera barrios populares y el trabajo de las cooperativas de reciclado".

Según detalló la organización, el objetivo de la convocatoria fue "acercar a las autoridades del Vaticano a la realidad de los trabajadores cartoneros, su organización y el aporte social y ambiental que realizan".

La situación de los cartoneros

Desde las cooperativas cartoneras de la Ciudad de Buenos Aires advierten que "alrededor de 6.500 empleos están en riesgo" producto de "cambios en los pliegos de higiene urbana" en el distrito.

En concreto, exigen que "el sistema de reciclado reconozca el lugar de los recuperadores urbanos, que cumplen una función esencial en la recuperación de materiales y el cuidado del ambiente".

De la crisis a la cumbre regional: tierra, techo y trabajo para León XIV.

La visita de Smerilli se dio en el marco del Encuentro Regional de Movimientos Populares - Capítulo Argentina 2026, que reunió a organizaciones populares, eclesiales y sindicales de América Latina bajo el lema "Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza".

Durante las jornadas se presentó una declaración que será entregada a León XIV antes de su visita a la Argentina y que reafirma la tierra, el techo y el trabajo como "derechos sagrados".

¿Cómo nació y cuál es la historia de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros?

Se trata de una cooperativa de trabajo que nació por las consecuencias de la crisis del 2001, con el objetivo de dar "respuesta colectiva a la exclusión social y laboral de los recicladores". Es una de las organizaciones de recuperadores urbanos más grandes del país, con más de 3.000 asociados, y está vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la FACCyR.

Fue fundada en 2005 y se define como una "iniciativa comunitaria, creada y dirigida por quienes más conocen estas problemáticas porque las han vivido en carne propia", según se indica en su sitio web. "Trabajamos sin fines de lucro, guiados únicamente por el propósito de transformar la realidad de los sectores más vulnerables y promover una sociedad más justa e inclusiva", detallan.