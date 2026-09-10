Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2026: uno por uno, el elenco completo confirmado

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya definió a las figuras que competirán en la cocina de Telefe. Con 24 famosos confirmados, el reality prepara su regreso con una combinación de artistas, periodistas, deportistas y referentes del streaming que buscarán conquistar al jurado.

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MasterChef Celebrity 2026: quiénes son los participantes confirmados

La nueva edición contará con un elenco amplio y variado, integrado por figuras reconocidas de diferentes ámbitos de la televisión, la música, el deporte y las redes sociales. Los 24 participantes aceptaron el desafío de enfrentarse a recetas, pruebas de cocina y evaluaciones frente al jurado.

El elenco completo confirmado para MasterChef Celebrity 2026 está compuesto por:

Alejandro Lerner

Campi

Diego Ramos

Edith Hermida

Grego Rossello

Hernán Coronel (Mala Fama)

Josefina “China” Ansa

Julieta Nair Calvo

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

La Negra Vernaci

L-Gante

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pachu Peña

Pablo Migliore

Paula Trapani

Rocío Robles

Sebastián Presta

La variedad del grupo será uno de los principales atractivos de la temporada, con participantes provenientes de generaciones y disciplinas muy diferentes.

Quién conduce MasterChef Celebrity 2026

La conducción de MasterChef Celebrity volverá a estar en manos de Wanda Nara. La conductora tendrá nuevamente la responsabilidad de acompañar a los famosos durante las distintas etapas de la competencia y presentar cada uno de los desafíos gastronómicos.

El regreso de Wanda Nara mantiene una de las figuras centrales de la edición anterior, mientras que la principal novedad estará en la composición del jurado.

MasterChef Celebrity 2026: quiénes son los 24 participantes confirmados

MasterChef Celebrity 2026: quiénes son los jurados

El panel encargado de evaluar los platos tendrá una incorporación destacada. Maru Botana se sumará al programa en reemplazo de Donato de Santis, formando equipo con dos integrantes que continúan en sus puestos: Germán Martitegui y Damián Betular.

De esta manera, Maru Botana volverá a ocupar un lugar destacado en un reality gastronómico y aportará su experiencia como cocinera y figura televisiva. Martitegui y Betular, por su parte, seguirán a cargo de las devoluciones y evaluaciones de los participantes.

La combinación promete generar una dinámica diferente respecto de las temporadas anteriores, especialmente por la incorporación de Botana al panel.

Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026 en Telefe

Por el momento, Telefe todavía no anunció la fecha exacta de estreno de MasterChef Celebrity 2026. La señal únicamente anticipó que el programa llegará “muy pronto” a su pantalla. Con el elenco definitivo confirmado, la producción ya avanza en los preparativos para el regreso del reality. La presencia de 24 figuras de perfiles diversos permitirá reunir en una misma competencia a artistas consagrados, jóvenes referentes de las redes, periodistas, músicos y deportistas.

La fecha de estreno será uno de los próximos anuncios esperados por los seguidores del formato, que ya conocen quiénes serán las figuras encargadas de ponerse el delantal y demostrar cuánto saben de cocina.