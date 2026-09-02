Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity 2026: los confirmados hasta ahora

Damián Betular es el único integrante del jurado de MasterChef Celebrity 2026 confirmado oficialmente hasta el momento.

El regreso de MasterChef Celebrity ya comienza a tomar forma y Telefe avanza con los preparativos para una nueva temporada. Mientras se conocen los famosos que competirán por el título, también crece la expectativa por la composición del jurado, que tendrá cambios respecto de la última edición del reality gastronómico.

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Cuándo vuelve MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada de MasterChef Celebrity se prepara para regresar a la pantalla de Telefe con Wanda Nara nuevamente al frente del programa. El ciclo volverá después de la consagración de Ian Lucas, quien se quedó con el título en la última edición, emitida cinco meses atrás.

La producción trabaja actualmente en la conformación definitiva del equipo y se espera que las novedades se conozcan durante las próximas semanas. Según la información disponible, las grabaciones comenzarían en septiembre, por lo que la definición del jurado se encuentra entre los principales puntos pendientes.

Además del tribunal, ya trascendieron varios nombres de figuras que formarán parte de la competencia culinaria.

Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity 2026

Por el momento, Damián Betular es el único integrante del jurado que confirmó públicamente su participación en la nueva temporada. El reconocido pastelero volverá a ocupar su lugar en el tribunal y manifestó su entusiasmo por formar parte nuevamente del formato.

"Yo estoy confirmado, ya estoy en charlas de poder organizar horarios y todo, pero es un formato que yo adoro", expresó Betular durante una entrevista con Infama.

El chef también se refirió a la continuidad de Germán Martitegui, cuya presencia todavía no había sido anunciada oficialmente. Sin embargo, según contó Betular, mantuvo una conversación con su compañero y recibió una respuesta favorable. "Germán Martitegui estaba medio dudoso, pero hablé con él y me dijo que sí. Nos faltaría el reemplazo de Donato", explicó.

Qué pasó con Donato De Santis en MasterChef Celebrity

La principal modificación dentro del tribunal estará relacionada con Donato De Santis. El chef italiano no será parte de esta edición, por lo que la producción debe encontrar a una nueva figura para ocupar su lugar.

La búsqueda ya comenzó y el canal habría realizado un casting para evaluar distintas alternativas. Betular también se refirió al proceso y destacó que el nuevo integrante tendrá el respaldo del equipo: "El canal nos dijo que hicieron un casting y que están evaluando, pero yo voy a estar contento con quien venga porque seguro lo hará bien", sostuvo el pastelero.

De esta manera, el jurado de la próxima edición tendrá al menos una incorporación y podría conservar buena parte de la formación conocida por el público.

on Damián Betular confirmado y Germán Martitegui encaminado a continuar, todavía resta saber quién ocupará el lugar que dejará Donato De Santis

Quiénes son los participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2026

Mientras se termina de definir quiénes ocuparán las bancas del jurado, varios famosos ya tienen asegurado su lugar en la competencia. Los participantes confirmados hasta el momento son:

Luck Ra

Lizy Tagliani

Josefina "La China" Ansa

Pablo Giralt

Grego Rosello

Juli Poggio

L-Gante

La lista reúne figuras provenientes de la música, la televisión, las redes sociales y el periodismo deportivo, en línea con el perfil de celebridades que caracteriza al formato.

Cómo queda el jurado de MasterChef Celebrity 2026

Hasta el momento, Damián Betular es el único nombre oficialmente confirmado entre los jurados de MasterChef Celebrity. Germán Martitegui estaría encaminado a continuar, de acuerdo con lo revelado por su compañero, mientras que todavía resta conocer quién reemplazará a Donato De Santis.

Con las grabaciones previstas para septiembre, Telefe deberá terminar de cerrar el equipo en las próximas semanas. La definición del tribunal será una de las últimas piezas necesarias para completar el regreso de uno de los realities gastronómicos más reconocidos de la televisión argentina.