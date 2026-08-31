MasterChef Celebrity 2026: uno por uno, quiénes son los participantes confirmados hasta ahora

MasterChef Celebrity 2026 ya tiene a sus primeros participantes confirmados para la nueva temporada del reality gastronómico de Telefe.

La nueva edición de MasterChef Celebrity 2026 ya comenzó a definir su lista de figuras y Telefe avanza con las incorporaciones para el esperado regreso del reality gastronómico. Entre los nombres que ya fueron anunciados aparecen músicos, conductores, influencers y figuras surgidas de Gran Hermano, mientras continúan las negociaciones.

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MasterChef Celebrity 2026: quiénes estarán en la nueva temporada

La producción de MasterChef Celebrity 2026 ya confirmó a varias de las figuras que competirán en la cocina de Telefe. La lista combina personalidades de distintos ámbitos del espectáculo y suma algunos nombres que ya tienen experiencia frente a las cámaras del canal.

Los participantes confirmados hasta el momento son:

Luck Ra.

L-Gante.

Lizy Tagliani.

La China Ansa.

Julieta Poggio.

Grego Rossello.

Las últimas incorporaciones fueron anunciadas a través de la cuenta oficial de MasterChef Argentina en X, donde se confirmó la llegada de Julieta Poggio y Grego Rossello al reality.

Julieta Poggio y Grego Rossello se suman a MasterChef

Julieta Poggio es una de las figuras que logró mayor exposición después de su paso por Gran Hermano. La actriz, modelo e influencer se convirtió en una de las participantes más reconocidas de aquella edición y posteriormente consolidó su presencia en distintos proyectos vinculados al entretenimiento.

La cuenta oficial de MasterChef Argentina confirmó su incorporación con un mensaje dedicado a su nuevo desafío: “Julipo está lista para un nuevo desafío y esta vez intentará brillar en la cocina”.

Grego Rossello también tendrá su lugar en la competencia. El influencer y conductor mantiene un vínculo laboral con Telefe a través de Ferné con Grego, su programa de entrevistas en el que recibe a distintas personalidades.

En referencia a ese ciclo, desde la cuenta de MasterChef Argentina anunciaron su llegada con una particular frase: “El fernet está asegurado”.

Julieta Poggio y Grego Rossello son las últimas figuras anunciadas por la cuenta oficial de MasterChef Argentina para competir en la cocina.

Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani y La China Ansa

Antes de las últimas incorporaciones, la producción ya había confirmado a Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani y La China Ansa.

La presencia de Luck Ra aportará al programa una figura de gran popularidad dentro de la música argentina, mientras que L-Gante llegará con su experiencia en el ambiente de la música urbana y una fuerte presencia mediática.

Lizy Tagliani, por su parte, será una de las figuras televisivas con mayor recorrido dentro de la competencia. La conductora y humorista ya conoce de cerca la dinámica de los grandes programas de entretenimiento de Telefe.

La China Ansa completa este primer grupo de participantes confirmados. La periodista y conductora también forma parte del universo de figuras vinculadas al canal.

Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani y La China Ansa forman parte del grupo de famosos que ya tienen asegurado su lugar en MasterChef Celebrity 2026.

Quiénes podrían sumarse a MasterChef Celebrity 2026

Además de los seis nombres confirmados, todavía hay figuras que podrían incorporarse a la competencia. Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda, por América TV, que Lucila “La Tora” Villar y Pablo Giralt tendrían negociaciones muy avanzadas con Telefe.

Ambos cuentan con antecedentes en la pantalla del canal: La Tora por su paso por Gran Hermano y Giralt por sus relatos de los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

También aparece Edith Hermida entre las posibles incorporaciones. Según Latorre, la conductora ya habría acordado el sueldo y las condiciones, aunque todavía faltaría la firma definitiva. La periodista la ubicó “casi como Juli Poggio” en cuanto al avance de las conversaciones.

De esta manera, la lista de MasterChef Celebrity 2026 todavía podría sumar nuevos nombres antes del comienzo de la competencia, con varias negociaciones que permanecen abiertas.