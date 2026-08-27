Figura de Telefe reveló el maltrato que sufrió por parte de una panelista de América: "Me quise tirar del balcón"

Eliana Guercio reflotó una vieja herida con Ximena Capristo y contó públicamente el momento límite que atravesó durante una temporada teatral que compartieron hace casi veinte años. La panelista de Gran Hermano (Telefe) envió un audio a Yanina Latorre para Sálvese Quien Pueda (América TV) en el que detalló el calvario que, según su versión, le hizo vivir su excompañera de elenco.

El audio que reveló el momento límite

"Yo no volví al teatro, porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón por la vida de m... que me hizo esta mujer. Tuvieron que venir mis padres a Mar del Plata a rescatarme", relató Guercio en el mensaje que salió al aire. La actriz remató con una frase contundente sobre el vínculo actual entre ambas: "Ximena sigue siendo lo mismo que fue toda la vida".

Guercio contó sus problemas con Capristo.

El origen del conflicto

Todo se remonta a la temporada 2006 de "Pasajeros de la risa", en el teatro Tronador de Mar del Plata, donde ambas compartían elenco. Capristo, consultada en vivo en LAM (América TV), dio su versión: "A principios de temporada habíamos discutido por un cartel, que después nos terminamos poniendo de acuerdo, porque una tenía el nombre a la izquierda e iba a la derecha, y la otra iba a la derecha... una boludez, una pavada".

La expanelista de Gran Hermano continuó su relato: "Después no sé qué pasó y antes que termine la temporada ella se retira, y a nosotros nos cuenta que la habían echado". Según contó, quien la reemplazó fue Adabel Guerrero, "que en ese momento era bailarina de la obra y aprendió sus cuadros al toque".

"No le hice la vida imposible"

Capristo también recordó el último cruce que tuvo con Guercio: "Nos cruzamos en Telefe y ella me abrazó, lloró, yo la contuve. No me acuerdo por qué se enojó después". Sobre las declaraciones que la involucran directamente, fue categórica: "No es un tema menor lo que contó, me parece súper grave. No me gusta que me eche la culpa a mí o que le haya pasado algo de ese estilo. No le hice la vida imposible. Cero".

Un conflicto con más capítulos

La pelea entre ambas tiene otro antecedente: en septiembre de 2025, Capristo había asegurado en Sálvese Quien Pueda que su enojo con Guercio también estaba relacionado con un affaire amoroso vinculado a Silvina Luna, gran amiga de Capristo. "Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió", había expresado entonces.