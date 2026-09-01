Quién conduce MasterChef Celebrity 2026: Telefe lo confirmó

MasterChef Celebrity 2026 comenzará sus grabaciones en septiembre y Telefe avanza en la definición de los famosos que participarán del reality.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya comienza a tomar forma en Telefe y la expectativa crece entre los fanáticos del reality gastronómico. Con las grabaciones previstas para septiembre, el canal avanza en la selección de las figuras que competirán y en la conformación del equipo que estará al frente del programa.

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MasterChef Celebrity 2026 prepara su regreso a Telefe

La próxima edición de MasterChef Celebrity tendrá nuevamente un elenco integrado por figuras conocidas del espectáculo, la televisión y otros ámbitos con amplia exposición pública. La propuesta buscará repetir el impacto de las temporadas anteriores con participantes de perfiles diversos y una fuerte presencia mediática.

Mientras Telefe termina de definir los nombres que formarán parte de la competencia, también avanza en los preparativos para comenzar las grabaciones durante septiembre. Uno de los puntos centrales de la producción pasa por la conformación del jurado que evaluará los platos y acompañará a las celebridades durante los distintos desafíos.

En ese contexto, ya hay una figura que tiene asegurado su regreso al tribunal: Damián Betular. El reconocido pastelero confirmó que volverá a ocupar su lugar en el programa y contó detalles sobre las conversaciones que mantiene con la producción para organizar su agenda.

Quién conduce MasterChef Celebrity 2026

La conducción de MasterChef Celebrity 2026 volverá a estar a cargo de Wanda Nara. De esta manera, Telefe decidió mantener a la empresaria y conductora al frente del formato después de su experiencia en la edición anterior.

El regreso de Wanda supone la continuidad de una dupla de conducción y jurado que ya demostró tener buena dinámica frente a las cámaras. Su participación será uno de los principales atractivos de la nueva temporada, que buscará instalarse nuevamente entre las propuestas fuertes del canal.

La conductora tendrá nuevamente la tarea de acompañar a los participantes durante las pruebas, presentar los desafíos y llevar adelante las instancias de eliminación que definirán el camino hacia la gran final.

Damián Betular confirmó su regreso al jurado

Damián Betular fue uno de los primeros integrantes del jurado en confirmar su participación en la nueva temporada. En una entrevista con Infama, el pastelero contó que ya se encuentra coordinando cuestiones relacionadas con los horarios y las grabaciones.

“Yo estoy confirmado, ya estoy en charlas de poder organizar horarios y todo, pero es un formato que yo adoro”, reveló Betular durante la entrevista. Su regreso representa una continuidad importante para el programa, ya que el chef es una de las figuras más reconocidas de la franquicia en Argentina. Además de evaluar las preparaciones de los famosos, su participación aporta experiencia y un estilo particular que se convirtió en una de las características del reality.

Wanda Nara volverá a conducir MasterChef Celebrity 2026 y estará nuevamente al frente de la competencia gastronómica de Telefe.

Qué dijo Damián Betular sobre Wanda Nara

Durante la entrevista, Betular también se refirió al desempeño de Wanda Nara como conductora de MasterChef Celebrity. Ambos compartieron la última edición del programa y volverán a trabajar juntos en la nueva temporada.

El pastelero destacó especialmente la actitud de la conductora durante las extensas jornadas de grabación y valoró su manera de desenvolverse dentro del estudio. “Wanda es una muy buena compañera. Está a la hora que tiene que estar, se banca todas las horas de grabación, hace su parte de reality y nos deja la cocina. Es muy respetuosa”, expresó.

Con Wanda Nara nuevamente al frente, Damián Betular confirmado en el jurado y las grabaciones previstas para septiembre, MasterChef Celebrity 2026 comienza a definir su nueva etapa. Telefe todavía trabaja en los detalles del elenco de famosos que buscará conquistar al público a través de sus habilidades culinarias.