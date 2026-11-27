Diego Leuco y Carina Zampini recibirán a reconocidos artistas y a una figura destacada del deporte argentino

La Peña de Morfi prepara una nueva edición para este domingo 29 de noviembre, con una propuesta que combinará música en vivo, entrevistas, gastronomía y humor. El programa de Telefe, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, recibirá a importantes figuras del espectáculo y el deporte en una jornada con invitados especiales.

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Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi del domingo 29 de noviembre

La emisión de este domingo tendrá una grilla musical variada, con artistas de distintos géneros y estilos. Entre los nombres destacados se encuentran Alejandro Lerner, Hernán Coronel, líder de Mala Fama, Vilma Palma e Vampiros y Daniel Agostini, quienes llegarán al escenario del ciclo para compartir sus canciones con el público.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Alejandro Lerner, reconocido por su extensa trayectoria en la música argentina y por éxitos que forman parte del repertorio popular. También estará Hernán Coronel, referente de la cumbia villera y vocalista de Mala Fama, quien recientemente tuvo participación en MasterChef Celebrity.

La música continuará con Vilma Palma e Vampiros, la banda rosarina que llevará algunos de sus clásicos al programa, y Daniel Agostini, uno de los referentes de la música tropical, que aportará el ritmo de la cumbia a la jornada.

Marcos Chino Maidana estará en La Peña de Morfi: qué contará el excampeón del mundo

La visita de Marcos "El Chino" Maidana será uno de los grandes atractivos de la emisión. El excampeón mundial de boxeo tendrá una entrevista con Diego Leuco y Carina Zampini, en la que repasará los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Durante la charla, el exboxeador recordará sus grandes peleas, los desafíos que atravesó para alcanzar la cima del boxeo internacional y las experiencias que marcaron su trayectoria profesional. Además, habrá espacio para conocer detalles de su presente y su vida después de una carrera que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del deporte argentino.

Su participación promete aportar una mirada diferente a la propuesta del domingo, con anécdotas y recuerdos de una trayectoria que dejó una huella en el boxeo nacional.

Marcos "El Chino" Maidana visitará el programa de Telefe para conversar con Diego Leuco y Carina Zampini sobre su trayectoria en el boxeo y su presente.

La Peña de Morfi: quiénes estarán en la cocina y el humor este domingo

Como ocurre en cada emisión, la gastronomía tendrá un lugar destacado en La Peña de Morfi. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de compartir nuevas recetas, preparaciones y propuestas culinarias para acompañar el almuerzo del domingo.

El humor también tendrá su espacio con Pichu Straneo y Nazareno Mottola, quienes aportarán sus habituales intervenciones y momentos descontracturados para completar la propuesta de entretenimiento.

Por otra parte, Claudio "Turco" Husaín conducirá una nueva edición de Lo del Turco, el segmento dedicado al deporte que reúne conversaciones, actualidad y anécdotas del mundo deportivo.

A qué hora está La Peña de Morfi por Telefe

Con una combinación de artistas consagrados, figuras del deporte, cocina y humor, La Peña de Morfi volverá a apostar por una programación pensada para acompañar el mediodía del domingo.

La conducción de Diego Leuco y Carina Zampini será el hilo conductor de una emisión que tendrá como protagonistas a Alejandro Lerner, Hernán Coronel, Vilma Palma e Vampiros, Daniel Agostini y Marcos Maidana.

El encuentro del domingo 29 de noviembre reunirá distintas generaciones y públicos alrededor de la música y el entretenimiento, en una nueva edición del clásico ciclo de los fines de semana de Telefe.