Explotaron en Telefe: desde el canal salieron a desmentir una fuerte información sobre uno de sus míticos programas

Telefe salió a desmentir con fuerza una información que había generado revuelo en las últimas horas, luego de que trascendiera que uno de sus ciclos más emblemáticos quedaría afuera de la grilla antes de fin de año.

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¿De qué programa se trata?

La versión apuntaba directamente a La Peña de Morfi, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, que según se había informado llegaría a su fin a fines de noviembre. Sin embargo, Exitoína pudo confirmar que el ciclo continuará al aire, contradiciendo la información que había circulado días atrás.

Telefe respondió sobre la continuidad de La Peña de Morfi.

Cómo había surgido la versión original

Todo había comenzado cuando el periodista Damián Rojo contó en Los Profesionales con Flor (El Nueve) que el programa "llega a su fin a fines de noviembre", y que algunos productores ya habían sido notificados para ser reubicados en otro ciclo de la productora Corner, el de Sergio Lapegüe. En esa misma línea, la panelista Naiara Vecchio había vinculado la supuesta baja con una política de recorte de costos impulsada por la nueva gerencia del canal.

El desmentido oficial

Sin embargo, en diálogo con una fuente de Telefe, Bondi pudo saber que la información brindada previamente "es absolutamente falsa". "No es verdad que no siga La Peña", reiteró la fuente consultada, descartando de plano cualquier posibilidad de cancelación para lo que resta del año.

Un futuro que incluso se extendería al verano

Lejos de confirmar una salida, la fuente fue más allá y adelantó que el ciclo podría tener continuidad más allá de lo esperado. "Se está pensando en que siga durante el verano", reveló, dejando en claro que, en lugar de prepararse para el final, Telefe estaría evaluando extender la vida del programa en la temporada estival, en un giro que contradice por completo la versión que había circulado días atrás.