Escándalo en Telefe: echaron a un integrante de MasterChef Celebrity sin previo aviso

Tras el esperado debut de MasterChef Celebrity en Telefe salió a la luz un nuevo escándalo que involucra a una supuesta figura del canal.

La quinta temporada de MasterChef Celebrity Argentina comenzó el lunes 28 de septiembre a las 22:15 horas por la pantalla de Telefe. Tras este esperado estreno, salió a la luz un escándalo que habría ocurrido durante las grabaciones previas al debut del ciclo.

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Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), el equipo de panelistas anunció que habrían echado a un peluquero de Telefe por filtrar imágenes de las grabaciones de MasterChef Celebrity a pocas horas del estreno. En los videos que se difundieron, se pueden observar varios momentos que todavía no habían salido al aire.

Por su parte, también detallaron que la producción no pudo mostrar ningún video de las cámaras de seguridad que involucrara al peluquero como responsable de haber filtrado los fragmentos inéditos. Asimismo, aseguraron que el sospechoso no trabaja en Telefe, sino que sería el peluquero de Cortá por Lozano (América TV).

MasterChef Celebrity tuvo su debut en la pantalla de Telefe

El lunes 28 de septiembre volvió a la pantalla de Telefe MasterChef Celebrity Argentina, con la conducción de Wanda Nara. La quinta temporada comenzó con 24 famosos que deberán competir en distintos desafíos de cocina frente al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien se incorporó en esta edición.

Durante el primer programa, los participantes ingresaron a las cocinas y comenzaron con sus primeros desafíos. Entre los concursantes se encuentran Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Juli Poggio, Karina Mazzocco, Morena Beltrán, Diego Ramos, Nazareno Casero, Pachu Peña y Pablo Giralt, entre otros.

También hubo algunos cruces entre los participantes y el jurado, como el protagonizado por Elizabeth Vernaci y Germán Martitegui. Según datos de La Nación, el programa comenzó con 10,5 puntos, llegó rápidamente a 13,6 y alcanzó un pico de 14,5 puntos durante la noche.