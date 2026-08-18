Escándalo en Tucumán: le entregaron un bebé varón tras decirle que era una nena y ahora piden ADN

Un hospital de Tucumán está bajo la lupa luego de que una pareja haya denunciado que esperaban una bebé, pero tras el nacimiento les entregaron un varón. Todo comenzó el viernes 14 de agosto por la mañana cuando la joven, de 23 años, debió someterse a una cesárea de urgencia en el Hospital Regional de Concepción "Miguel Belascuain".

Durante el embarazo, la mujer se había realizado diversas ecografías en las cuales le habían informado que se trataba de una niña. Sin embargo, cuando le cambiaron el primer pañal confirmaron que entre sus brazos tenían a un niño.

Ante este escenario, dieron aviso a las autoridades del hospital y se realizó la denuncia correspondiente.

La investigación judicial y las pruebas de ADN

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, encabezada por el fiscal Gerardo Salas, comenzó a actuar en el caso. Entre las primeras medidas tomadas por el fiscal fue asistir al edificio médico para recabar información, reconstruir el recorrido del recién nacido y tomar declaraciones.

Según la información, aquella mañana se realizaron un total cinco partos en el hospital. A partir de este dato, la Fiscalía dispuso llevar a cabo pruebas de ADN a todos los recién nacidos para determinar si hubo un error en la entrega de los bebés o si en las ecografías realizadas a la joven se equivocaron del sexo y siempre se trató de un niño. Por el momento no hay imputados, ni detenidos por el heco y la pesquisa avanza en obtener los resultados de los análisis.

El comunicado del Hospital Regional de Concepción

Luego del escándalo, el hospital sacó un comunicado en el que informó: "Este 14 de agosto de 2026 a 11.45hs nació un bebé de sexo masculino de 3,350 grs. por cesárea de urgencia a raíz de una bradicardia fetal que lo ponía en riesgo de vida. A continuación, pasa a área de Recepción de Recién Nacido".

Luego fue entregado a su madre "con el error de sugerir que el sexo era femenino". A partir de ese momento el hospital abrió una investigación administrativa para determinar la falla (que pudo ser involuntaria) y a posterior aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de un error de esta magnitud.

En el cierre del escrito, indicaron: "Todos los registros están a disposición de la Justicia y el hospital realizará el estudio de ADN en el lugar donde la familia lo requiera, a los efectos de confirmar que el recién nacido pertenezca a sus progenitores".

La madre e hijo tienen buena evolución y se brinda contención a la familia.

La investigación continúa a la espera de los resultados

La causa sigue en etapa de investigación y la Justicia espera los resultados de las pruebas de ADN para determinar si hubo un error en la entrega del bebé o si las ecografías previas al parto fueron incorrectas.

El hospital, por su parte, se comprometió a colaborar con la investigación y a aplicar las sanciones correspondientes si se determina que hubo negligencia en el procedimiento. La familia, mientras tanto, espera respuestas y que el estudio genético confirme la identidad del recién nacido que recibieron.

El caso generó conmoción en la provincia de Tucumán y puso en el centro del debate los protocolos de identificación de recién nacidos en los hospitales públicos.