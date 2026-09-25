Quiénes fueron las parejas del Negro González Oro: la lista de amores del periodista

El periodista Oscar "el Negro" González Oro murió el viernes 25 de septiembre a los 74 años, tras atravesar en los últimos años un deterioro de salud y perdida de movilidad. Recordado por su trabajo en los medios, logró ser una de las voces más reconocidas de la radio argentina y, por fuera de su extensa carrera, genera curiosidad la vida personal y amorosa del locutor a lo largo de los años.

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¿Quiénes fueron las parejas del Negro González Oro?

A lo largo de su vida, El Negro Gonzáles Oro tuvo tres parejas conocidas públicamente:

Estela, la madre de sus dos hijos

Tato Cabrera

Mauro "Panchito" Francisco

¿Cómo fue la relación con cada uno de ellos?

Su relación con Estela

Estela fue la primera gran pareja de González Oro y con ella se casó, aunque el matrimonio se disolvió cuando Agustín, el hijo que compartían, tenía apenas 2 años. Además de Agustín, El Negro consideraba a Pablo, su sobrino, como su hijo. Lo comenzó a cuidar cuando tenía 14 años y no veía diferencias entre ambos. En una entrevista para Clarín, aseguró que ambos tenían los mismos derechos y había construido un vínculo de hermanos.

Años después de separarse, el periodista admitió que formar una familia había sido un cambio grande para ambos: "Ella era la mujer que yo quería tener. La amé y creo que me amó. Pero cuando nos encontramos casados e inmediatamente con un bebé, fue como un sismo. No sé si estaba preparado en ese momento para ser papá de Agustín”, contó en una entrevista.

Negro González Oro junto a sus hijos Agustín y Pablo

Fue después de esa etapa que comenzó a hablar con libertad sobre su sexualidad y sus vínculos con hombres. En diferentes declaraciones aseguró que sus hijos habían sido fundamentales en el proceso, aceptaron naturalmente sus relaciones y lo ayudaron a vivir su vida sentimental con más libertad.

Tato Cabrera

González Oro decidió hacer pública su relación con Tato en 2016. En ese momento, el conductor explicó que había llegado el momento de vivir ese vínculo sin ocultamientos, tras años de manejar su vida amorosa lejos de la exposición mediática.

Negro González Oro junto a su expareja Tato Cabrera

Mauro Francisco

Conocido como "Panchito", el productor radial fue una de las últimas parejas del periodista y llamó la atención por ser mucho más joven que el conductor. En 2019 la relación llegó a un punto alto: durante un viaje por España, la pareja anunció su compromiso, y González Oro llegó a hablar de sus deseos de formar una nueva familia.

Negro González Oro junto a Mauro Francisco

Con el correr de los años, ya instalado en Punta del Este, su mirada sobre los vínculos fue cambiando y empezó a priorizar la amistad y la libertad que había encontrado en su nueva etapa de vida en Uruguay.