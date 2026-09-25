La última publicación de "El Negro" González Oro a dos meses de morir: "Sin tanta prisa por vivir"

El mundo de la radio y la televisión argentina despidió este viernes a Oscar "El Negro" González Oro, quien murió a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, tras atravesar en los últimos años un delicado deterioro en su estado de salud. Ahora, a la luz de la noticia, cobra un nuevo significado su última publicación en redes sociales.

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El repost que hoy se resignifica

El último posteo de González Oro en sus redes data del 30 de julio de este año, apenas dos meses antes de su fallecimiento. Se trató de un repost de un video del cantante José Manuel Hinojosa (Hino26), en el que el conductor compartía un tema con una letra particularmente serena, que hablaba de llegar a un momento de la vida sin apuro, de haber atravesado marcas y heridas en el camino, pero de todos modos aprender a sonreír, y de cómo el paso del tiempo transforma la forma de sentir sin necesariamente debilitar los vínculos más fuertes.

El Negro González Oro falleció a los 74 años.

Un mensaje de paz que ya había anticipado

Este gesto se suma a otro mensaje que González Oro había compartido en enero de este año, y que en su momento generó preocupación entre sus seguidores: una reflexión personal en la que hablaba de sentirse cerca de "su ocaso" y hacía un balance sereno de su propia vida, agradeciendo lo vivido y lo amado. Vistos en conjunto, ambos posteos parecen anticipar, con una calma poco habitual, la despedida que hoy atraviesa a buena parte del ambiente periodístico y radial del país.

González Oro construyó casi cuatro décadas de carrera ininterrumpida en radio y televisión, con su etapa más recordada al frente de El oro y el moro en Radio 10, programa que lideró la audiencia matutina durante 15 años. Se había retirado de la actividad radial diaria en 2021 y, desde entonces, vivía alejado de la exposición mediática constante en la costa uruguaya, aunque sin perder del todo el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

Un deterioro de salud que venía en aumento

En los últimos meses, el conductor arrastraba complicaciones vinculadas a problemas cardíacos que databan de 2017, insuficiencia respiratoria y dificultades derivadas de la diabetes, cuadro que ya había reconocido públicamente en una entrevista de 2025, donde había hablado con crudeza sobre los límites que le imponía su propio cuerpo. Por el momento, no trascendió oficialmente cuál fue la causa puntual de su fallecimiento.