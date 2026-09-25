El mundo de la radio y la televisión argentina está de luto. Este viernes murió Oscar "El Negro" González Oro a los 74 años, en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde 2020. La noticia generó una fuerte conmoción entre colegas y oyentes que lo acompañaron durante casi cuatro décadas de carrera ininterrumpida.

{{{htmlAmp}}}

Una trayectoria que marcó una época

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro construyó una de las voces más reconocibles de la radiofonía argentina. Alcanzó su mayor popularidad al frente de El oro y el moro en Radio 10, ciclo que condujo durante 15 años y que se transformó en el programa líder de las mañanas. También tuvo pasos por la televisión, participando de espacios como Polémica en el bar y Cotidiano, junto a Beto Casella, Lito Pintos y Baby Etchecopar. Se había retirado de la actividad radial diaria en 2021.

El Negro González Oro falleció a los 74 años.

La entrevista que hoy cobra otro sentido

A poco más de un año de su muerte, en julio de 2025, González Oro había protagonizado una entrevista con Karina Mazzocco en A la Tarde (América TV) que hoy resulta especialmente conmovedora. Allí abrió su corazón sobre el deterioro de su salud física y los cambios que atravesaba en esa etapa de su vida.

Con la frontalidad que lo caracterizaba, el conductor había relatado las dificultades que enfrentaba para moverse: "Me cuesta caminar y a veces pierdo el equilibrio. No me gusta verme así, ni que me vean", confesó en ese momento. Incluso reveló que había decidido dejar de viajar a Madrid para ver a sus hijos por el desgaste físico que le implicaba: "Decidí no viajar más a ver a mis hijos porque no me da el cuerpo".

González Oro también había sido tajante sobre los límites que se imponía frente a su propia vulnerabilidad: "Nunca voy a pedir asistencia en un aeropuerto y que me lleven en silla de ruedas hasta el avión porque me daría vergüenza", había asegurado con firmeza.

Sobre el vínculo con sus hijos, reconocía el peso emocional de ese cambio: "Mis hijos estaban acostumbrados a que su papá todo lo podía. Ahora camino diez cuadras y me tiene que esperar una ambulancia. No me gusta que mis hijos me vean así porque yo era símbolo de poder hacer todo y ya no puedo".

Un mensaje que había preocupado a sus seguidores

En enero de este año, el conductor había compartido una reflexión en redes que en su momento generó inquietud entre quienes lo seguían: "Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz". Por el momento, no trascendió oficialmente la causa puntual de su fallecimiento, aunque desde 2017 arrastraba problemas cardíacos severos, insuficiencia respiratoria y, en los últimos meses, complicaciones vinculadas a la diabetes.