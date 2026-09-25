Murió "El Negro" Oscar González Oro: conmoción en los medios por la partida del histórico conductor

El mundo de los medios y la comunicación en la Argentina atraviesa un profundo dolor. Este viernes se confirmó la muerte de Oscar "El Negro" González Oro a los 74 años, una de las figuras más emblemáticas y populares de la radiofonía nacional de las últimas décadas. El histórico conductor se encontraba radicado desde 2020 en Punta del Este, Uruguay.

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Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro construyó una extensa y exitosa carrera en los medios, convirtiéndose en el líder indiscutido de las mañanas de la AM durante años. Su paso al frente de El oro y el moro en Radio 10 marcó una época dorada, alcanzando récords históricos de audiencia con un estilo único que combinaba información, entretenimiento y un sello inconfundible de cercanía con sus oyentes.

La trayectoria de Oscar González Oro

A lo largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria, el comunicador pasó por destacadas emisoras como Radio Del Plata, Radio Rivadavia y la propia Radio 10, además de desplegar su talento en televisión en ciclos como Polémica en el bar, Cotidiano, Los unos y los otros y más recientemente Nosotros a la mañana en El Trece.

Reconocido con el carnet de locutor del ISER por su trayectoria y acreedor del cariño entrañable del público, su partida genera una fuerte conmoción y muestras de dolor entre colegas del periodismo, figuras del espectáculo y sus miles de oyentes que acompañaron durante años su icónico latiguillo "¡Dale gasss!".

El famoso locutor y periodista falleció a los 74 años en Punta del Este, Uruguay.

El drama del Negro González Oro por sus problemas de salud

Durante un mano a mano con A la tarde en 2025, el histórico conductor reveló el avance de su cuadro de diabetes y los severos problemas de movilidad que le impedían trasladarse con normalidad. “Decidí no viajar más a ver a mis hijos porque no me da el cuerpo”, confesó con dolor al explicar por qué había dejado de volar hacia Madrid, ciudad donde residen sus descendientes.

El conductor admitió que cometió algunos excesos con las comidas que perjudicaron su estado general y que el impacto físico era cada vez más evidente: “Me cuesta caminar y a veces pierdo el equilibrio. No me gusta verme así, ni que me vean”, lanzó con profunda angustia sobre la pérdida de autonomía que sufría en el día a día.

En esa misma línea, remarcó con firmeza que se negaba a perder la dignidad frente al público y en los aeropuertos: “Nunca voy a pedir asistencia en un aeropuerto y que me lleven en silla de ruedas hasta el avión porque me daría vergüenza”.

El cambio en su estilo de vida también afectó la mirada que tenía sobre su rol familiar, algo que lo entristecía profundamente: “Mis hijos estaban acostumbrados a que su papá todo lo podía. Ahora camino diez cuadras y me tiene que esperar una ambulancia. No me gusta que mis hijos me vean así porque yo era símbolo de poder hacer todo y ya no puedo”, había concluido entre lágrimas, reflejando el duro proceso emocional que acompañó a sus dolencias físicas durante este último tiempo.