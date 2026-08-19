Quiénes fueron las novias y parejas de Benjamín Vicuña: los romances más reconocidos

Benjamín Vicuña tuvo varios romances con reconocidas actrices y modelos a lo largo de su carrera artística.

A lo largo de su trayectoria, Benjamín Vicuña protagonizó romances que ocuparon un lugar destacado en la prensa de espectáculos. Algunas relaciones fueron breves y otras se extendieron durante años, con hijos y proyectos familiares. Entre sus parejas aparecen reconocidas figuras chilenas y argentinas, además de vínculos que generaron gran repercusión mediática.

Paz Bascuñán

Uno de los primeros romances conocidos de Benjamín Vicuña fue con la actriz chilena Paz Bascuñán. Ambos se conocieron mientras compartían un proyecto televisivo y, con el tiempo, la relación profesional dio paso a un vínculo sentimental.

El romance se desarrolló durante los primeros años de la década del 2000, cuando Vicuña comenzaba a ganar mayor reconocimiento fuera de Chile. Aunque posteriormente cada uno continuó su camino, la relación quedó registrada entre las primeras parejas públicas del actor.

Claudia Schmidt

Entre 2002 y 2003, Benjamín Vicuña fue fotografiado junto a la actriz y modelo Claudia Schmidt. Las imágenes fueron tomadas en un local de la cadena Tip y Tap y rápidamente despertaron rumores sobre un posible romance.

Ninguno de los dos confirmó públicamente una relación formal en ese momento. Tiempo después, Schmidt definió el vínculo que los unía como una “amistad especial”, una expresión que dejó abierta la posibilidad de una cercanía mayor a la que mostraban públicamente.

Fernanda Urrejola

En 2004, Vicuña inició una relación con la actriz chilena Fernanda Urrejola. El vínculo surgió mientras ambos compartían un proyecto y se extendió durante algunos meses.

La pareja finalmente se separó y, poco después, el actor comenzaría una de las relaciones más importantes y extensas de su vida. El siguiente romance marcaría además una etapa familiar que se prolongaría durante una década.

Carolina Pampita Ardohain

En 2005 comenzó la relación entre Benjamín Vicuña y la modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohain. La pareja se convirtió rápidamente en una de las más conocidas del espectáculo y permaneció junta durante varios años.

Juntos tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Blanca falleció a los seis años, una tragedia que atravesó profundamente a toda la familia.

La relación entre Vicuña y Pampita terminó en 2015, después de una fuerte crisis que tuvo amplia repercusión pública. El episodio que desencadenó la separación estuvo relacionado con la actriz Eugenia “la China” Suárez.

La China Suárez

En medio de la filmación de El hilo rojo, Vicuña comenzó una relación con Eugenia “la China” Suárez. El romance quedó expuesto tras el episodio ocurrido en un motorhome, que provocó una enorme repercusión mediática y terminó de quebrar el vínculo entre el actor y Pampita.

Con el tiempo, Benjamín Vicuña y Suárez formalizaron su relación y tuvieron dos hijos: Magnolia y Amancio. La pareja permaneció junta varios años hasta que confirmó su separación en 2021.

Tras la ruptura, el actor fue vinculado públicamente con Luciana Salazar luego de ser vistos juntos durante la inauguración de un restaurante, aunque aquel acercamiento no derivó en una relación formal confirmada.

Anita Espasandín

Anita Espasandín es la actual pareja de Benjamín Vicuña, con quien mantiene un vínculo de perfil más reservado.

En los últimos años, Benjamín Vicuña encontró nuevamente estabilidad sentimental junto a la empresaria argentina Anita Espasandín. La pareja comenzó su relación a mediados de 2024 y, a diferencia de algunos romances anteriores del actor, ambos optaron por mantener un perfil más reservado.

Con el paso del tiempo, distintas apariciones públicas confirmaron la continuidad del vínculo. Según trascendió, Espasandín se convirtió en una persona importante para Vicuña, especialmente durante momentos atravesados por la exposición mediática y situaciones vinculadas con sus relaciones anteriores.

En septiembre de 2024, durante una entrevista en Intrusos, el actor habló sobre su presente sentimental y expresó: “Todo es maravilloso... Voy a hacer una aclaración, ya que estamos... Me queda bien el amor, estoy feliz, en un súper momento”.

La declaración reflejó el momento personal que atraviesa Vicuña, quien actualmente mantiene una relación estable y alejada, en buena medida, del nivel de exposición que tuvieron algunos de sus romances anteriores.