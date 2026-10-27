Quién es la pareja de Vero Lozano, conductora de TV en Telefe

Vero Lozano está en pareja con Jorge “Corcho” Rodríguez desde principios de los años 2000

Vero Lozano es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina y, además de su trayectoria profesional, su vida sentimental despierta interés entre el público. Desde hace años, la conductora comparte su vida con un empresario que también tuvo protagonismo en el mundo del espectáculo. Juntos formaron una familia y construyeron una relación duradera.

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Quién es la pareja de Vero Lozano

La pareja de Vero Lozano es Jorge “Corcho” Rodríguez, un empresario argentino que alcanzó notoriedad pública por sus negocios y sus vínculos con figuras del espectáculo. Aunque ambos desarrollaron sus carreras en ámbitos diferentes, lograron consolidar una relación que se mantuvo alejada de gran parte de la exposición mediática.

Rodríguez tuvo una etapa de fuerte presencia en los medios durante la década de 1990, especialmente por su relación sentimental con Susana Giménez. También participó en proyectos empresariales vinculados con la industria del entretenimiento, entre ellos Hard Communications, compañía que fundó junto con Rodolfo Galimberti y Jorge Born.

Con el paso de los años, su perfil público cambió y su relación con Lozano pasó a ocupar un lugar importante en su vida personal. La conductora y el empresario formaron una familia ensamblada y mantuvieron sus respectivos proyectos profesionales.

Cómo se conocieron Vero Lozano y Jorge Corcho Rodríguez

El vínculo entre Vero Lozano y Jorge Rodríguez comenzó a principios de los años 2000, cuando ella afianzaba su carrera en la televisión y él ya era una figura conocida en el ambiente empresarial y mediático.

En sus primeros años juntos, ambos optaron por mantener el romance con discreción. La decisión también estuvo relacionada con la exposición que Rodríguez había tenido por sus relaciones anteriores, especialmente la que mantuvo con Susana Giménez.

Con el tiempo, la pareja comenzó a mostrarse con mayor naturalidad en público y la relación se consolidó. A diferencia de otros romances vinculados con el espectáculo, su historia se desarrolló sin convertir cada aspecto de la intimidad en un tema permanente de exposición.

La continuidad del vínculo acompañó el crecimiento profesional de Lozano, quien se convirtió en una de las conductoras habituales de la televisión argentina.

Cuántos hijos tienen Vero Lozano y Corcho Rodríguez

Mientras Vero Lozano desarrolla su carrera como conductora de televisión, Jorge “Corcho” Rodríguez se dedica al ámbito empresarial.

Uno de los momentos más importantes de la historia de la pareja llegó con el nacimiento de Antonia, la hija que tienen en común. La niña nació el 2 de junio de 2009 en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

La llegada de Antonia marcó una nueva etapa para ambos y consolidó el proyecto familiar que habían comenzado a construir. Desde entonces, la crianza y la vida cotidiana forman parte de una dinámica que combina las responsabilidades personales con las exigencias de sus trabajos.

Además de su hija, la familia incluye a Iara y Juan, los dos hijos que Rodríguez tuvo en su relación anterior. De esta manera, Lozano y el empresario conformaron una familia ensamblada, con vínculos que se desarrollaron a lo largo de los años.

A qué se dedica Jorge Corcho Rodríguez, la pareja de Vero Lozano

Jorge “Corcho” Rodríguez se desempeña en el ámbito empresarial y tuvo participación en distintos proyectos vinculados con los negocios y el entretenimiento. Su nombre ganó notoriedad en los años noventa, cuando comenzó a relacionarse con personalidades de gran exposición pública.

Por su parte, Vero Lozano continuó desarrollando su carrera como conductora, con presencia en Telefe y una trayectoria que combina entrevistas, actualidad y entretenimiento.

Aunque sus actividades profesionales transcurren en espacios diferentes, ambos lograron sostener un proyecto compartido durante más de dos décadas. Su relación, el nacimiento de Antonia y la construcción de una familia ensamblada son algunos de los aspectos centrales de una historia que continúa despertando curiosidad entre los seguidores de la conductora.