Tensión en Telefe: conductora explotó y le habló directamente al acosador de una panelista

Un tenso momento se vivió este martes en la pantalla de Telefe, cuando una conductora decidió no quedarse callada frente a una situación de acoso que había afectado a una de sus excompañeras de ciclo y lanzó una advertencia contundente en vivo.

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El contexto que disparó la reacción

Todo ocurrió en Cortá por Lozano, mientras el equipo analizaba el episodio de amenazas que había protagonizado Homero Pettinato en Olga. En medio de esa charla, Verónica Lozano decidió aprovechar el momento para referirse también a la situación que atraviesa Evangelina Anderson, acosada por un hombre identificado como Fernando.

Vero Lozano defendió a Evangelina Anderson.

La advertencia en vivo

Lejos de mantenerse al margen, la conductora fue directa y filosa frente a cámara. "Es importantísimo hacer la denuncia, y en realización de la denuncia de Eva, esto lo voy a decir yo, ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más porque sino mañana yo muestro tu foto acá Fernando", disparó, sorprendiendo a todo su equipo en pleno estudio.

Lozano no se quedó ahí y redobló la apuesta con un segundo mensaje directo hacia el acosador. "Nunca más te acerques, nunca más escribas, ya perdiste el trabajo", sentenció, dejando en claro que no toleraría ningún tipo de acercamiento hacia su excompañera de programa.

Sus próximos proyectos, en danza

Más allá del tenso momento, la conductora también aprovechó la emisión para adelantar detalles sobre su futuro laboral. Contó que continúa en negociaciones para un nuevo proyecto en streaming junto a Leo Montero: "Tenemos que ver la logística, más que nada el tiempo entre un programa a otro, pero tenemos muchas ganas con Leo de hacerlo".

Además, sumó información sobre la agenda de Migue Granados en Olga: "Tengo entendido que el año que viene no hace aire, no sé cómo armarán la grilla, pero por lo que sé no levantan ningún programa para hacer el nuestro". Sobre la propuesta puntual, aclaró: "La idea es hacer una mesa divertida. Está la propuesta pero todavía no firmamos".