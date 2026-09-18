Quiénes son los 23 participantes famosos confirmados en MasterChef Celebrity 2026

MasterChef Celebrity prepara una nueva temporada en Telefe con una lista de 23 figuras provenientes del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming. Mientras se espera la confirmación de la fecha de estreno, ya se conocen los nombres que se pondrán el delantal y competirán frente al jurado.

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Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2026

La nueva edición reunirá a personalidades con perfiles muy diferentes, desde reconocidos músicos y actores hasta periodistas, influencers y exdeportistas. La diversidad será uno de los principales atractivos de la competencia, ya que varios tendrán su primera experiencia en un reality.

Los 23 participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2026 son:

Luck Ra

Lizy Tagliani

La China Ansa

Juli Poggio

Grego Rosello

Julieta Nair Calvo

Edith Hermida

Karina Mazzocco

Paula Trapani

Luciana Geuna

Elizabeth Vernaci

Rocío Robles

Morena Beltrán

Martita Fort

Pachu Peña

Campi

Sebastián Presta

Pablo Migliore

Diego Ramos

Nazareno Casero

Alejandro Lerner

Hernán Coronel

Mike Amigorena

La conducción volverá a estar a cargo de Wanda Nara, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán como jurados. La principal novedad en el panel será la incorporación de Maru Botana, quien ocupará el lugar que dejó Donato de Santis.

Los músicos que competirán en MasterChef Celebrity

Uno de los nombres vinculados a la música es Luck Ra, uno de los principales exponentes actuales del cuarteto. El cantante cordobés ya tuvo un acercamiento al programa durante la temporada anterior, cuando participó como invitado para ayudar a quien era entonces su pareja, La Joaqui.

También formarán parte de la competencia Alejandro Lerner y Hernán Coronel, líder de Mala Fama, quienes aportarán sus respectivas experiencias dentro de la escena musical argentina.

Periodistas, conductores y figuras del streaming

El periodismo y la televisión tendrán una representación amplia. Edith Hermida, Karina Mazzocco, Paula Trapani, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci y Morena Beltrán se sumarán al desafío culinario.

Para varias de ellas será una experiencia diferente a sus habituales espacios de trabajo. En el caso de Beltrán, reconocida por su labor en el periodismo deportivo, el cambio implicará pasar de los análisis futbolísticos a las hornallas.

El streaming también tendrá protagonismo con Grego Rosello, quien durante la edición anterior acompañó al reality desde el espacio digital de Telefe. Esta vez, dejará el rol de comentarista para convertirse directamente en competidor.

Actores, humoristas y otras figuras que estarán en MasterChef Celebrity

Los participantes deberán demostrar sus habilidades gastronómicas frente al jurado.

La actuación estará representada por Julieta Nair Calvo, Diego Ramos y Nazareno Casero, mientras que el humor tendrá varios exponentes. Pachu Peña, Campi y Sebastián Presta se pondrán el delantal y buscarán aportar entretenimiento también desde la cocina.

Martita Fort será otra de las figuras que participará del certamen. Su incorporación llega después de varios años de exposición mediática y representa su ingreso a una competencia televisiva de estas características.

El deporte tendrá como representante a Pablo Migliore, exarquero de fútbol. Su presencia continuará con una tradición del programa, que en temporadas anteriores también contó con reconocidos exfutbolistas, como Maxi López y el Turco Husaín.

De esta manera, la nueva temporada de MasterChef Celebrity reunirá a 23 famosos de ámbitos muy diferentes, con el desafío de aprender, cocinar y convencer a un jurado integrado por Betular, Martitegui y Botana.