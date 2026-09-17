Fin de la espera: Telefe anunció cuándo comenzará la nueva temporada de MasterChef Celebrity

Telefe puso fecha oficial al regreso de MasterChef Celebrity y lo hizo con una producción especial que se robó todas las miradas en la previa de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada. El canal eligió ese momento de máxima audiencia para confirmar que la nueva temporada del certamen culinario arrancará el lunes 28 de septiembre, a las 22.15.

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Un sketch a bordo de "MasterChef: El Despegue"

El anuncio llegó envuelto en un corto temático llamado "MasterChef: El Despegue", en el que los jurados y la conductora se subieron al personaje de una tripulación aérea. Wanda Nara, caracterizada con look de azafata al igual que el jurado, abrió la escena con un guiño aeronáutico: "Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026". A partir de ahí, la producción fue presentando, uno por uno, a los "pasajeros" de ese vuelo especial: los 24 participantes confirmados para esta edición.

El jurado de la nueva temporada de MasterChef.

La fecha, revelada al cierre

Sobre el final del sketch, apareció el mensaje que terminó de confirmar la expectativa: "Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando", en referencia directa al arranque del ciclo. Fue ahí cuando se oficializó la fecha de estreno: el lunes 28 de septiembre, desde las 22.15, MasterChef Celebrity volverá a la pantalla de Telefe con su nueva tanda de famosos convertidos en cocineros.

La temporada que se viene también trae una modificación importante en la mesa de jurados. Damián Betular y Germán Martitegui repiten como pilares del certamen, pero esta vez los acompañará Maru Botana, quien ocupará el lugar que supo tener Donato de Santis. El cocinero había anunciado su salida del programa en la final de la edición anterior, la que se coronó con la consagración de Ian Lucas como ganador.

La reacción de Wanda Nara

Tras la emisión del sketch, Wanda Nara compartió su entusiasmo por el nuevo elenco a través de sus redes sociales. "La tripulación de mis sueños", escribió la conductora, visiblemente conforme con el grupo de participantes y jurados que la acompañará en esta nueva temporada.

Con la fecha ya confirmada y el jurado renovado, MasterChef Celebrity se apresta a despegar con una propuesta que promete mantener el nivel de expectativa que dejó la producción anterior, en un año donde la pantalla de Telefe apuesta fuerte a sus principales formatos de entretenimiento.