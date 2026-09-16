Cómo se define hoy la final de Gran Hermano 2026: quién gana el reality de Telefe

La final de Gran Hermano se define este miércoles 16 de septiembre con Yipio y Solange como las últimas participantes en competencia.

La final de Gran Hermano 2026 llega este miércoles 16 de septiembre con horario confirmado a su instancia decisiva. Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham son las dos participantes que permanecen en competencia y se enfrentan a la última votación, que determinará quién se queda con el título y los principales premios.

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Cómo se define la final de Gran Hermano 2026

Después de más de seis meses de competencia, Gran Hermano: Generación Dorada llega a su última gala con Yipio y Solange como las dos finalistas. El resultado dependerá de la votación del público, que tendrá la posibilidad de elegir a la participante que ocupará el primer lugar.

La definición llega luego de una extensa convivencia dentro de la casa, atravesada por estrategias, alianzas, discusiones y eliminaciones. Antes de abandonar el reality, las finalistas tuvieron sus últimas horas acompañadas por familiares y seres queridos, en una jornada especial previa al cierre de la temporada.

Charlotte Caniggia, en tanto, quedó eliminada en la gala del lunes 14 de septiembre y se aseguró el tercer puesto de la competencia.

Yipio y Solange: una final marcada por los conflictos

La última instancia de Gran Hermano tiene como particularidad la tensa relación que Yipio y Solange mantuvieron durante buena parte de la convivencia. Ambas formaron parte de grupos diferentes dentro de la casa y protagonizaron distintos cruces a lo largo de la temporada.

Uno de los momentos que profundizó las divisiones entre los participantes estuvo relacionado con los comentarios xenófobos de Carmiña Masi contra Jenny Mavinga. El episodio generó fuertes enfrentamientos entre los jugadores y expuso las diferencias existentes entre los distintos grupos.

En ese contexto, Yipio mantuvo enfrentamientos con Solange y Cinzia. Las distintas posiciones frente a aquella situación contribuyeron a profundizar las diferencias entre las participantes, que finalmente terminaron llegando juntas a la última instancia del reality.

Ahora, después de meses de convivencia, ambas vuelven a quedar frente a frente, pero esta vez con una diferencia fundamental: el público tendrá la última palabra.

Quién gana Gran Hermano y cuáles son los premios

La participante que consiga el primer puesto en Gran Hermano recibirá un premio de $70 millones, además de una casa y el tradicional trofeo que realiza el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols.

La segunda finalista también tendrá un importante reconocimiento económico. Quien termine en el segundo lugar recibirá $20 millones y una vivienda. Charlotte Caniggia, que ya obtuvo el tercer puesto tras la gala del lunes, recibirá $10 millones por haber llegado al podio de la competencia.

De esta manera, la votación final no solo definirá el orden de las dos participantes que continúan en carrera, sino también quién accederá al principal premio de esta edición de Gran Hermano.

Las finalistas de Gran Hermano mantuvieron distintos enfrentamientos durante su convivencia y ahora se disputan el título.

Cuándo se entregan los premios de Gran Hermano