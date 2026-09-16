A qué hora es la final de Gran Hermano hoy miércoles 16 de septiembre 2026

Santiago del Moro estará al frente de la gran final de Gran Hermano este miércoles 16 de septiembre desde las 22.15.

La final de Gran Hermano: Generación Dorada llega este miércoles 16 de septiembre a la pantalla de Telefe. Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos son las dos participantes que continúan en competencia y definirán quién se consagra campeona de esta edición del reality conducido por Santiago del Moro.

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A qué hora es la final de Gran Hermano hoy

La gran final de Gran Hermano se podrá ver este miércoles 16 de septiembre desde las 22.15 horas , según informó Telefe a través de sus redes sociales.

se podrá ver este miércoles 16 de septiembre desde las , según informó a través de sus redes sociales. La gala será conducida por Santiago del Moro, quien acompañará a las dos finalistas durante la última emisión del ciclo.

Por tratarse de una jornada especial, el programa estará centrado en la definición del certamen y en el anuncio de la participante que obtenga el mayor respaldo del público . Del Moro mantendrá el contacto con las finalistas hasta el momento de comunicar el resultado definitivo.

. Del Moro mantendrá el contacto con las finalistas hasta el momento de comunicar el resultado definitivo. La gala representa el cierre de la competencia que mantuvo a los jugadores dentro de la casa durante esta edición de Generación Dorada.

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano

Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos son las dos participantes que llegaron a la última instancia de Gran Hermano. Una de ellas se convertirá en la nueva campeona del reality y tomará el lugar que dejó Santiago “Tato” Algorta, ganador de la edición anterior.

La definición se produce luego de una temporada marcada por las distintas estrategias de los jugadores, las nominaciones y las decisiones del público. Con solamente dos nombres en carrera, la votación final determinará quién se queda con el título.

La expectativa también se trasladó a las redes sociales, donde los seguidores del programa realizan encuestas para anticipar el posible resultado de la gala.

Qué dicen las encuestas sobre la final de Gran Hermano

Como ocurrió durante buena parte del ciclo, las encuestas realizadas en redes sociales funcionan como un termómetro de las preferencias de los seguidores de Gran Hermano. Sin embargo, al quedar únicamente dos participantes, la diferencia entre las candidatas no aparece de manera uniforme en todos los sondeos.

En la mayoría de las consultas, Yipio obtiene una ventaja sobre Sol. Algunas encuestas difundidas en redes le asignan alrededor del 54% o 55% de las preferencias, mientras que en otros relevamientos llega incluso al 70%.

Estos resultados permiten observar una tendencia entre los usuarios que participan de cada consulta, aunque no constituyen el resultado oficial de la votación del programa. La definición dependerá del mecanismo establecido para la final.

La Noche de Campeonas se emitirá el jueves 17 de septiembre como cierre de la temporada de Gran Hermano: Generación Dorada.

Cuándo termina Gran Hermano y qué pasará después

La emisión de este miércoles marcará la definición de Gran Hermano: Generación Dorada. Una vez anunciado el nombre de la campeona, todavía quedará una última jornada vinculada con la temporada.

El jueves 17 de septiembre se emitirá la Noche de Campeonas, espacio que funcionará como cierre definitivo de esta edición. Según adelantó Santiago del Moro, durante esa emisión se entregarán los premios correspondientes.

Además, el conductor anticipó que habrá regalos especiales para los demás jugadores que participaron de la temporada. De esta manera, la programación de Telefe extenderá la celebración un día después de la gran final.

La atención estará puesta este miércoles en la gala que comenzará a las 22.15, momento en el que Sol Abraham y Yipio conocerán la decisión del público y se definirá a la nueva campeona de Gran Hermano.